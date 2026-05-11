Товарно возило усмрти 89 – годишен росоманец, затворен патот Градско – Прилеп

11/05/2026 20:40
Фото: Б. Грданоски

Загина 89-годишен росоманец, во него удрило товарно возило, потврди за МИА портпаролката на Секторот за внатрешни работи – Велес, Ана Милевска Ѓеоргиева.

– Денеска во ОВР – Кавадарци пријавено е дека во 18:55 часот на регионален пат Градско-Прилеп, во Росоман, товарно возило „сканиа“ со кавадаречки регистарски ознаки со приколка управувано од Р.Љ., на возраст од 45 години од Кавадарци, удрило во пешак К.Ѓ., на 89-годишна возраст од Росоман. Од повредите, на местото на несреќата починал пешакот, а смрт констатирал лекар од Итна медицинска помош – Кавадарци – појасни Милевска Ѓеоргиева.

Известен бил јавен обвинител и во тек е увид од страна на увидна екипа од ОВР – Кавадарци.

Во моментов, сообраќајот на регионалниот пат Градско – Прилеп е во прекин и се пренасочува по регионалните патни правци Р103 и Р107.

Поврзани содржини

Тинејџерка повредена при пад во лифт во зграда во изградба во Центар
Пијан уринирал врз службено возило , па се степал со комуналните инспектори
МВР одзеде автобус на автопатот Велес-Скопје кој превезувал ученици од екскурзија
Обвинение против телохранителот на Мицкоски, ја давел сопругата пред малолетната ќерка
Повикан е во полиција родителот на ученикот од Битола што испраќал заканувачки пораки
Вработени во Агенцијата за управување со одземен имот продале хаварисани возила за старо железо под цена
Ученик од Битола на Тик-Ток објавил список на ученици за „ликвидација“
Дваесетгодишна државјанка на Турција е пронајдена почината во стан, потврдија од СВР Штип

Најчитани