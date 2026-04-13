„Ѝ се нудат различни улоги“: Меган Маркл е  главна тема во Холивуд 

Меган Маркл наводно е бомбардирана со понуди откако нејзината поранешна колешка откри дека планира да се врати на глумата. На војвотката од Сасекс ѝ се нудат различни улоги, од хорор до сапуници, откри водечки холивудски агент за кастинг ексклузивно за Page Six. Понудата на Лава доаѓа откако Ерик Робертс, нејзиниот колега од „Suits“, јавно изјави минатиот месец дека Маркл (44) планира да се врати во Холивуд.

Главна тема во Холивуд

Агент за кастинг тврди дека режисерите и продуцентите „работеле напорно во последните неколку недели“ за да ја обезбедат улогата на Маркл. „Меган е тема на разговор во Холивуд во последните недели“, рече агентот.

„Самата сугестија дека таа планира да се врати на глумата генерираше интерес каков што никогаш не сум видел во мојата тридецениска кариера“. Според него, пристигнуваат понуди за сите жанрови, вклучувајќи романтични комедии, драми, ситкоми, па дури и сапуници.

„Возбудата е оправдана бидејќи Меган е голема работа во филмот од повеќе причини“, објасни тој. „Филмските шефови гледаат можност во огромното внимание што нејзиното враќање би го донело на проектот, што би можело да привлече десетици милиони долари инвестиции. Интересот и публицитетот околу нејзиното враќање би значеле потенцијално огромен рејтинг или продажба на кино благајните, не само во САД, туку и низ целиот свет.“

Кој ја претставува војвотката?

Сепак, со оглед на тоа што Маркл се пензионираше од глумата откако се сврши со принцот Хари во 2017 година, агентот забележува дека постои голем прашалник околу тоа кој ги претставува нејзините интереси денес. „Агенти, студија, продуцентски компании, па дури и сценаристи се обидуваат да допрат до Меган преку нејзините стари агенти, компании и добротворни организации“, рече изворот.

Враќање кон нејзината прва кариера

Интересно е што сето ова се случува и покрај тоа што Маркл наводно одбива да глуми во проекти на Нетфликс, и покрај тоа што имала договор од повеќе милиони долари со нив. „Не е важно колку биле успешни нејзините серии на Нетфликс, бидејќи ова е враќање кон нејзината прва кариера, каде што имала искуство и успех“, сподели агентот.

„Нејзиниот актерски статус отсекогаш бил солиден, а таа беше исклучително популарна во „Suits“. Враќањето кон драмата на екранот, наместо кон семејната драма надвор од екранот, е многу привлечна идеја.“ Маркл веќе ги направи своите први чекори кон Холивуд со камео улога во претстојниот филм на Amazon MGM „Блиски лични пријатели“, во кој глумат Бри Ларсон, Лили Колинс, Џек Квејд и Хенри Голдинг.

„Таа ќе се врати. Ќе биде фантастична и ќе ги воодушеви сите.“

Понудата на 69-годишниот актер беше поттикната од Ерик Робертс, кој рече дека ѕвездата, која ја играше Рејчел Зејн во „Suits“, дефинитивно се враќа. Во разговор за Дејли Меил во март, Ерик и неговата сопруга Елиза Робертс, која е актерка, директорка на кастинг и негов менаџер, потврдија дека Маркл ќе се врати на глумата.

Двојката, која се зближи со Маркл за време на снимањето во Канада, тврди дека таа се откажала од популарната серија поради загриженоста на кралското семејство за нејзиниот „многу секси“ лик.

„Ќе се врати. Ќе биде фантастична и ќе ги собори сите на нозе“, рече Ерик. Неговата сопруга Елиза, 73, додаде: „Меган е ѕвезда. Штом ја видите, јасно е дека го има тој квалитет. Секогаш се случувало, таа мора да глуми. Таа е млада жена која мора да глуми. Време е Меган да се врати на работа. Чувствувам дека целото семејство ќе ја поддржи и таа е неверојатна.“