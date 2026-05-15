Златниот телефон на Трамп почнува со испорака. Има помалку меморија од ветеното

Позлатениот телефон на Трамп, чија испорака беше одложена со месеци, конечно треба да стигне до клиентите. Трамп Мобајл објави дека испораките започнуваат оваа недела, речиси една година откако почна да собира депозити од 100 долари за претходни нарачки. Најавата дојде само неколку дена откако веб-страницата на компанијата беше ажурирана со порака дека испораката е „условна“, објавува CNN.

Помалку меморија и променети услови

Уредот од 499 долари, официјално наречен Трамп Мобајл Т1, е малку поинаков од она што првично го вети Организацијата Трамп. Паметниот телефон ќе има помал екран и помалку простор за складирање, но клучните елементи – брендот Трамп и златната боја – се чини дека останале непроменети. Телефонот силно наликува на кинески модел што се продава во малопродажните синџири за помалку од 200 долари.

Медиумската компанија Форчун предупреди за промена на условите за претходна нарачка, кои сега наведуваат дека компанијата „не гарантира дека уредот ќе биде произведен или достапен за купување“. Исто така, се наведува дека депозитот претставува само „условна можност“ да се купи телефонот „ако и кога“ Трамп Мобајл одлучи да го продаде.

Ненадејна објава по шест месеци молчење

И покрај ова, компанијата објави на Фејсбук, по повеќе од шест месеци неактивност, дека испораките започнуваат. „Оние кои однапред го нарачале телефонот Т1 ќе добијат е-пошта со нови информации. Телефоните почнуваат да се испорачуваат оваа недела!!!“, пишува во едно од најавите. Во исто време, компанијата ја исклучи можноста за коментар. Трамп Мобајл не одговори веднаш на барањето на CNN за коментар за телефонот, кој првично требаше да биде испорачан минатиот август.

Контроверзиите околу американското потекло

Според Макс Вајнбах, аналитичар во фирмата за технолошки истражувања Creative Strategies, временската рамка за финализирање на софтверот, договорите со производителите и другите договори потребни за Android уредите обично трае околу 18 месеци. „Обично има многу пречки што треба да се прескокнат за да се пласира Android уред на пазарот“, изјави тој за CNN.

Телефонот со Android првично беше рекламиран како „направен во САД“. Сепак, тоа тврдење брзо беше отфрлено и променето во „дизајниран со американски вредности“, според претходните снимки од екранот направени од CNN.

Промената дојде откако аналитичарите изразија сомнежи за американското потекло на телефонот, забележувајќи дека неговите спецификации личат на телефон од кинески производител. Рајан Рит, потпретседател на International Data Corporation, претходно изјави за CNN дека термините како „дизајниран“ и „склопен“ се многу нејасни.

Затоа, не е јасно точно кој дел од процесот на производство ќе се одвива во Соединетите Држави. На пример, Apple ги дизајнира своите телефони во Калифорнија, но ги склопува во Кина и Индија, користејќи компоненти од меѓународни добавувачи.

Прашања за заработката и обвинувања за измама

Лансирањето предизвика прашања за тоа дали Трамп го користи своето име за профит додека е на функција. Телефонот е создаден од Trump Organization, главната холдинг компанија за приватни работи на претседателот Трамп, а го водат неговите најстари синови, Ерик и Доналд Џуниор.

Демократската сенаторка Елизабет Ворен рече дека одложувањето „изгледа како уште една измама на Трамп“. Во меѓувреме, цената на пакетот за податоци и глас е 47,45 долари, што е очигледна алузија на мандатите на Доналд Трамп како 47-ми и 45-ти претседател на Соединетите Американски Држави.