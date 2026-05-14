Jeep претстави редизајнирано издание на својот најмал модел

Со освеженото издание на многу популарниот модел од почетно ниво во светот на автомобилите Jeep, пристигнаа пристојни промени на каросеријата, подобри материјали во кабината и подобра механика.

По малку повеќе од три години од премиерата на моделот Avenger, кој со заминувањето на моделот Renegade ја презеде улогата на најмал модел од гамата на Jeep, пристигна редизајнирано издание на Avenger од една од 14-те компании Stellantis, кое може да се пофали со одлични резултати во продажбата, бидејќи досега го пронајде својот пат до повеќе од 270.000 клиенти.

Освежениот Avenger, кој доаѓа со две нови бои на каросеријата, се одликува со редизајнирани браници и новодизајнирани алуминиумски бандажи од 17 и 18 инчи, а заедно со ограничената верзија со која Jeep слави 85 години од почетокот на масовното производство, доаѓаат и соодветни амблеми и апликации на каросеријата, детали во златна боја и LED осветлување во седум елементи на црната решетка на ладилникот, која исто така ќе го краси Avengers со побогати пакети опрема.

Технологијата Adaptive Matrix пристигна со нова графика во затемнети куќишта на LED светла, а редизајнот донесе со себе и камера што покрива 360 степени. Просторот зад вратите не е заборавен, па клиентите сега можат да сметаат на поквалитетни и помеки материјали за обложување на кабината со удобни седишта чии зелени навлаки, во верзијата со погон на двете оски (4xe), можат да се отстранат и перат.

Потенцијалните купувачи ќе бидат задоволни и од веста дека со редизајнираниот Avenger пристигна темелно подобрен 1,2-литарски трицилиндричен турбо бензински мотор, кој напојува неколку автомобили од групацијата Stellantis и сега (наместо докажано проблематичниот забен ремен во врело масло) користи синџир за синхронизирање на коленестото вратило и брегастата осовина.

Моторот во основната MHEV верзија со погон преку предната оска и рачен 6-степен менувач развива 100 КС и 205 Nm максимален вртежен момент, а во комбинација со автоматски 6-степен менувач со две спојки, 110 КС одат на предната оска.

Комбинацијата од 1,2-литарски турбо бензински мотор и електричен мотор на задната оска што го движи Avenger со погон преку двете оски произведува комбинирани 145 КС, а љубителите на автомобили кои повеќе не се напојуваат со SUS мотори можат да сметаат на електрична верзија со електричен мотор поставен напред (156 КС). Според WLTP стандардите, капацитетот на батеријата (54 kWh) е доволен за опсег до 400 километри.