Натпреварувач во британскиот „Милионер“ се откажа од 15-то прашање: Дали го знаете одговорот?

Натпреварувачот на британската верзија на квизот „Кој сака да биде милионер?“ освои 500.000 фунти откако се откажа од финалното прашање од 1 милион фунти.

Ендру Фанко (44) беше на еден чекор од главната награда, но не беше сигурен за точниот одговор на финалното прашање, па затоа реши да ја напушти играта со веќе освоената сума.

Прашањето од милион фунти беше: „Кој од следниве е добитник на наградата EGOT, што значи дека ги освоил сите четири големи награди за забава – Еми, Греми, Оскар и Тони?“

Понудените одговори беа Лин-Мануел Миранда, Шер, Ендру Лојд Вебер и Бет Мидлер.

Неодлучен за одговорот, Ендру го искористи финалниот џокер „Прашај ја публиката“, но резултатите од гласањето не му помогнаа многу. Ендру Лојд Вебер доби 32 проценти од гласовите, додека 36 проценти ја избраа Бет Мидлер.

Наместо да ризикува, тој одлучи да го преземе ризикот и да ги задржи своите половина милион фунти.

„Ќе ги земам моите половина милион фунти, ве молам, многу, многу благодарно, што звучи неверојатно. И тоа е мојот конечен одговор“, му рече тој на водителот Џереми Кларксон.

Точниот одговор беше Ендру Лојд Вебер. Легендарниот композитор освои шест награди Тони, три Греми и Оскар за најдобра оригинална песна „You Must Love Me“ од филмската адаптација на „Евита“ од 1996 година.

Тој го постигна статусот EGOT во 2018 година откако освои награда „Primetime Emmy“ за специјалната емисија „Jesus Christ Superstar Live In Concert“.

Бет Мидлер има награди Еми, Греми и Тони, но никогаш не освоила Оскар, иако двапати била номинирана за најдобра актерка. Шер сè уште не освоила награда Тони, додека Лин-Мануел Миранда сè уште не освоила Оскар, и покрај тоа што била номинирана двапати.

Иако можел да изгуби 375.000 фунти ако погрешел, многу гледачи на социјалните медиуми тврдеа дека прашањето за милион е прилично лесно.

„Тоа е второто прашање од милион по ред на кое лично го знам одговорот“, „Знаев дека е Лојд-Вебер“, беа само некои од коментарите.

Ендру по шоуто рече дека се чувствува неверојатно привилегиран поради добитната сума, која планира да ја искористи за да ги однесе сопругата и шестгодишната ќерка во Дизниленд.

„Тоа ќе направи огромна разлика за моето семејство. Штом го видов прашањето од 1 милион фунти, знаев дека нема да играм. Всушност, тоа беше прекрасен момент само да седам таму знаејќи дека се враќам дома со половина милион фунти“, изјави тој за ITV.

Патем, познати добитници на статус на EGOT се Ричард Роџерс, Одри Хепберн, Мел Брукс, Вупи Голдберг, Ендру Лојд Вебер, Џон Леџенд, Елтон Џон, Џенифер Хадсон, Виола Дејвис и Стивен Спилберг.