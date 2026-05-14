Хонда заврши во минус за прв пат по 70 години: Виновни се електричните возила

Јапонската компанија Хонда Моторс ја заврши изминатата фискална година во минус за прв пат по 70 години, оптоварена со 9 милијарди долари трошоци за реструктуирање на својот бизнис со електрични возила, објави компанијата во четврток, откажувајќи се од својата долгорочна цел за продажба на електрични возила.

Вториот најголем производител на автомобили во Јапонија во четврток го објави својот најлош финансиски извештај откако компанијата стана јавна во 1957 година. Лошите резултати покажуваат колку ризик може да донесе пресилното поместување кон електрични возила за традиционалните производители на автомобили кога побарувачката ќе се покаже дека е значително помала од очекуваното.

Хонда се откажува од својата првична цел за една петтина од електричните возила во вкупните испораки на нови автомобили до 2030 година, како и од целта за целосен премин кон електрични или возила на горивни ќелии до 2040 година, објави извршниот директор на Хонда, Тошихиро Мибе, во вторник.

Дополнително, Хонда има намера да го суспендира проектот за производство на електрични возила и батерии во Канада вреден 11 милијарди долари до понатамошно известување, објави Мибе. Тој проект требаше да биде најголемата инвестиција на Хонда во таа земја досега.

Од профит до загуба

Во финансиската година што заврши во март, оперативната загуба на Хонда достигна 414,3 милијарди јени (2,63 милијарди долари). Една година претходно, Хонда имаше оперативна добивка од 1,2 трилиони јени.

Вкупно, загубата на Хонда поврзана со електричните возила во изминатата финансиска година достигна 1.450 милијарди јени, а според прогнозите на компанијата, таа ќе изнесува уште 500 милијарди јени во тековната финансиска година. Во март, Хонда процени дека трошоците за отпис поврзани со електричните возила ќе достигнат до 2,5 трилиони јени.

Компанијата сè уште очекува да ја заврши тековната фискална година со профит, прогнозирајќи нето добивка од 500 милијарди јени благодарение на мерките за намалување на трошоците и профитабилниот бизнис со мотоцикли.