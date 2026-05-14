Кејт Мидлтон ја избра Италија за прво патување по ремисијата на ракот

Болоња – Принцезата од Велс беше целосно насмеана додека ги поздравуваше поддржувачите за време на првиот ден од нејзиното самостојно патување во Реџо Емилија, Италија. Големи толпи се собраа да се сретнат со кралското семејство, чија посета на земјата означува пресвртница во закрепнувањето на Кејт од рак како нејзин прв ангажман на кралското семејство во странство откако ја доби дијагнозата и се подложи на третман.

Кралски помошник рече дека турнејата означила „огромен момент“ за принцезата. „Несомнено ова е огромен момент за принцезата. Ќе има многу значајни моменти во 2026 година, но бидејќи ова е нејзина прва официјална меѓународна посета по нејзиното закрепнување, ова е навистина значаен момент за неа“, рече помошникот.

За таа пригода, принцезата носеше син костум од лондонската дизајнерка Еделин Ли, но направен од ткаенини во Италија – суптилен потсетник на угледот што Кејт го изградила со тоа што им оддава почит на земјите што ги посетува преку нејзините модни избори. Силуетата на костумот од панталони е онаа на која таа се обратила многу пати во последните години за работни настани. Сакото, кое е достапно за купување, како и панталоните, имаше тенок крој, стегнат струк и жлебови на задниот дел. Чанта со рачка на горниот дел и бела кошула го надополнуваа изгледот.

Кејт разменуваше љубезност со членовите на толпата, вклучувајќи го и малото бебе кое нејзината мајка го држеше над барикадите за да се сретне со кралското семејство. Се слушаа извици и навивања, а еден обожавател држеше постер на кој пишуваше „Чао Кејт“.

Британската кралска куќа е во Реџо Емилија, во близина на Болоња во северна Италија, во среда и четврток во поддршка на нејзината кампања за образование во раното детство. Тоа е нешто за кое е многу страсна – кралското семејство го основа Центарот за рано детство во 2021 година за да нарача истражување и да ја подигне свеста за тоа колку се важни раните години во животот на детето.

Првата станица на агендата на принцезата беше прием во градското собрание на Реџо Емилија, каде што се сретна со граѓанските лидери и ѝ се придружија некои од луѓето кои беа инструментални во развојот на филозофијата за образование на градот.

Кога беше последното патување на Кејт во странство?

Поминаа повеќе од три и пол години откако Кејт последен пат патуваше во странство поради работа. Таа ги посети Соединетите Држави во декември 2022 година, придружувајќи му се на принцот Вилијам на патувањето во Бостон за неговата церемонија на доделување на наградата „Ертшот“.

Оттогаш патуваше приватно – за Светското првенство во рагби на есен 2023 година, свадбата на крунскиот принц на Јордан во Аман во јуни 2023 година и семејните одмори – но ниту еден од овие настани не се сметаше за работни патувања.

Кога на Кејт ѝ беше дијагностициран рак?

Кејт ја сподели својата дијагноза за рак со светот во март 2024 година, по растечките шпекулации откако накратко исчезна од очите на јавноста.

По неколку недели споделување теории на заговор од страна на луѓето, видео беше објавено на заедничкиот Инстаграм профил на принцезата и принцот од Велс на 22 март истата година.

Каков вид рак имаше Кејт?

Снимката откри дека во јануари 2024 година, Кејт била подложена на успешна „голема абдоминална операција“, при што е утврдено дека „постоел рак“.

Видот на рак што ѝ беше дијагностициран на Кејт никогаш не беше споделен со јавноста.

Дали Кејт е без рак?

Во септември 2024 година, кралското семејство откри дека го завршила хемотерапискиот третман. „Како што летото завршува, не можам да ви опишам какво олеснување е конечно да го завршам хемотерапискиот третман“, рече таа во видео на Инстаграм.

„Последните девет месеци беа неверојатно тешки за нас како семејство. Животот каков што го знаете може да се промени во еден миг и моравме да најдеме начин да се движиме низ бурните води и патот непознат“, рече таа. „Патувањето со ракот е сложено, страшно и непредвидливо за сите, особено за оние најблиски до вас“.

Иако мајката на три деца сподели дека ја завршила хемотерапијата, таа рече дека патот до закрепнување е „долг“ и дека мора „да го прифати секој ден каков што доаѓа“.

Во јануари 2025 година, Кејт издаде соопштение во кое објави дека нејзиниот рак е во ремисија и дека е фокусирана „на закрепнување“.

„Како што знае секој што доживеал дијагноза на рак, потребно е време за да се прилагоди на новата нормалност“, рече таа. „Сепак, со нетрпение очекувам исполнета година што претстои. Има многу што да очекувам. Ви благодарам“.