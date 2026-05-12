Вселенскиот товарен брод „Тјанџоу 10“ достави седум тони товар до станицата „Тјангоу“

Вселенски товарен брод, кој носеше речиси седум тони залихи, пристигна во кинеската вселенска станица „Тјангоу“.

„Тјанџоу 10“ беше лансиран со ракетата „Лонг марш 7“ од вселенската станица за лансирање Венчанг на кинескиот остров Хаинан во недела, 10 мај, а пет часа подоцна, „Тјанџоу 10“ се укотви со „Тјангоу“, вселенската станица со три модули во облик на „Т“ што Кина ќе ја заврши со склопување во ниската Земјина орбита кон крајот на 2022 година.

Товарниот брод достави повеќе од 220 предмети со вкупна тежина од околу 6,9 тони, според кинескиот државен радиодифузер CCTV.

Товарот вклучува околу 280 килограми научни експерименти во физиката на флуиди и други области, 700 кг погонско гориво и последниот од трите нови вселенски одела за вселенски прошетки. Првите два од овие одела беа испорачани од товарниот лет „Тјанџоу 9“, кој беше лансиран минатиот јули и го напушти „Тјангоу“ во среда, 6 мај, за да отстапи место за „Тјангоу 10“.

Како што сугерира и самото име, „Тјанџоу 10“ е десеттиот вселенски брод „Тјанџоу“ што полета. Овие товарни летала, чие име се преведува како „Небесен брод“, се дизајнирани да бидат за еднократна употреба и да согоруваат во атмосферата на Земјата кога ќе им „истече времето“ во орбитата.

Мисиите „Тјанџоу“ всушност ѝ претходеа на вселенската станица „Тјангоу“. Првиот таков товарен брод беше лансиран во април 2017 година и се закотви во орбитата со прототип на вселенска лабораторија наречена „Тјангоу 2“.

Кина започна со изградба на сегашната предна станица „Тјангоу“ во април 2021 година, кога го лансираше главниот модул познат како „Тјанхе“ („Хармонија на небото“). Другите два модули „Тјангоу“, „Вентиан“ („Барајќи го небото“) и „Ментиан“ („Сонувајќи го небото“), се закажани да бидат лансирани во јули 2022 и октомври 2022 година, соодветно.

Тиангонг обично е дом на три астронаути истовремено. Триото што моментално живее во орбиталната лабораторија се Џанг Лу, Ву Феи и Џанг Хонгџанг, кои пристигнаа на 31 октомври со мисијата Шенжоу 21.