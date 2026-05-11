Во Мјанмар пронајден рубин од 2,2 килограми

Рударите во Мјанмар, поарнешна Бурма, открија редок рубин со извонредна големина, за кој се верува дека е втор по големина пронајден во земјата од Југоисточна Азија, разорена од конфликти. Огромниот скапоцен камен е ископан во близина на градот Могок во регионот Мандалај, срцето на профитабилната индустрија за скапоцени камења, која неодамна беше сцена на жестоки борби за време на граѓанската војна, објавија државните медиуми во петокот, повикувајќи се на АП.

Повреден од рекордерот

Необработениот рубин од 11.000 карати, или 2,2 килограми, е пронајден во средината на април, веднаш по традиционалните новогодишни прослави. Иако е речиси половина од тежината на каменот од 21.450 карати пронајден во 1996 година, новото откритие се смета за повредно поради неговата исклучителна боја и квалитет. Опишан е како виолетово-црвен камен со жолтеникави нијанси, висок квалитет на бојата, умерена транспарентност и високо рефлективна површина.

Индустријата во центарот на конфликтот

Дури 90 проценти од светското производство на рубин доаѓа од Мјанмар, главно од областите Могок и Монг Хсу. Скапоцените камења, без разлика дали се тргуваат легално или шверцуваат, се клучен извор на приход за Мјанмар.

Активистите за човекови права и организациите како што е британската истражувачка група „Глобал витнес“ ги повикаа златарите да престанат да купуваат скапоцени камења од Мјанмар, бидејќи индустријата со децении служи како клучен извор на приход за воените влади на земјата.

Борбата за контрола на рудниците

Оваа година беше формирана нова, наводно цивилна влада, но таа произлезе од избори што здруженијата за човекови права и опозициските групи ги сметаа за фарса. На изборите, претседателот Мин Аунг Хлаинг, командантот на армијата кој го предводеше последниот воен удар во 2021 година, остана на власт. Тој и членовите на неговиот кабинет неодамна го прегледаа џиновскиот рубин во неговата канцеларија во главниот град, Најпјито.

Рударството на скапоцени камења е исто така главен извор на финансирање за етничките вооружени групи кои се борат за автономија, еден од факторите што поттикнуваат децении внатрешен конфликт. Безбедносната ситуација во овие рударски региони останува нестабилна. Могок беше заземен во јули 2024 година од Националната ослободителна армија (TNLA) Та’анг, герилска група што го претставува етничкото малцинство Палаунг.

Иако TNLA ги презеде и управуваше со рудниците, контролата на крајот беше вратена на војската на Мјанмар како дел од договорот за прекин на огнот постигнат со посредство на Кина кон крајот на минатата година.