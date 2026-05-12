Патувате со домашно милениче? Ова се новите правила што важат во Европската Унија

Патувањето со домашно милениче е сè почесто денес, без разлика дали станува збор за одмор, преселба или кратко патување. Но, неодамна бара и дополнителна подготовка. Имено, од 22 април оваа година, на сила се нови, похармонизирани правила на Европската Унија за патување со кучиња, мачки и други домашни миленици. Целта е да се стандардизираат здравствените контроли меѓу земјите-членки и да се спречи ширењето на болести, пишува Дона Модерна.

Доколку планирате наскоро да патувате со домашно милениче, важно е однапред да проверите кои документи треба да ги имате за да избегнете непријатни ситуации на границата.

Нови правила за патување во рамките на ЕУ

Новите одредби важат за некомерцијални патувања, како што се одмори, семејни посети или преселба. Правилата не важат за транспорт на животни наменети за продажба или професионални активности. Регулативата првенствено се однесува на кучиња, мачки и порове, но вклучува и некои видови домашни птици.

Целта на новите правила не е да се воведат големи промени, туку подобро да се хармонизираат системите меѓу земјите-членки. Контролите сега се подетални и координирани, особено кога станува збор за проверка на документи и идентификација на животни. Ова значи дека дури и најмала неправилност може да создаде проблем при влегување во друга земја.

Кои документи се потребни?

Кога патувате со домашно милениче во рамките на Европската Унија, сè уште се потребни следниве документи:

микрочип во согласност со европските стандарди

важечка вакцинација против беснило

европски пасош за домашно милениче

сертификати за дополнителни третмани доколку тоа го бара земјата на дестинација

Сите податоци мора да бидат целосно конзистентни. На пример, бројот на микрочипот мора да се совпаѓа со оној наведен во пасошот на домашното милениче.

Во спротивно, животното може да биде запрено на границата, а во одредени случаи, документите или самото животно може привремено да бидат задржани додека не се разјасни статусот.

Микрочип и вакцина против беснило

Микрочипот е сè уште основен услов за патување на кучиња, мачки и порове. Тетоважите се валидни само ако се направени пред 3 јули 2011 година и сè уште се јасно читливи. Препорачливо е да се провери пред патувањето дали микрочипот е правилно регистриран, бидејќи сега е полесно властите да проверуваат податоци меѓу земјите-членки.

Друг клучен услов е вакцинацијата против беснило. Вакцинацијата мора да се спроведе најмалку 21 ден пред патувањето, а информациите мора да се внесат во пасошот на домашното милениче. Без овој период на чекање, патувањето не е дозволено.

Пасош за домашно милениче

Европскиот пасош за домашно милениче е задолжителен за сите патувања во рамките на ЕУ. Го издава овластен ветеринар и ги содржи идентификациските податоци на животното, бројот на микрочипот, информации за вакцинациите и сите здравствени третмани. Без овој документ, не е можно легално патување меѓу земјите-членки на Европската Унија.

Специфични правила за поединечни земји

Некои земји имаат и дополнителни барања. На пример, Ирска, Малта и Финска бараат антипаразитски третман за кучиња за заштита од паразитот Echinococcus multilocularis.

Построги правила важат и за домашните птици, вклучувајќи ограничување на бројот на животни по патување и дополнителни здравствени проверки поради ризикот од птичји грип.

Граничните контроли сега се подетални отколку порано, па затоа експертите советуваат да ги проверите сите документи неколку дена пред вашето патување и, доколку е потребно, да се консултирате со ветеринар.