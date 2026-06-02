Климатолози: Веќе не е реално да се очекува најлошото сценарио за глобално затоплување

Климатолошките научници сè повеќе се оддалечуваат од едно од најпесимистичките сценарија за глобално затоплување, верувајќи дека развојот на обновливи извори на енергија, климатските политики и побавниот раст на емисиите на стакленички гасови го направиле тоа малку веројатно.

Ова е сценариото RCP 8,5, кое се користи со години за проценка на последиците од многу високите емисии на стакленички гасови. Според оваа проекција, просечната глобална температура би можела да се зголеми за 4,5 до 5 степени Целзиусови до крајот на векот во споредба со прединдустрискиот период.

Но, нова научна студија заклучи дека таков развој сега е сè помалку веројатен, објави норвешкиот јавен сервис NRK.

Зелената технологија постигна силен напредок

Климатологот Бјорн Самсет истакнува дека една од главните причини е силниот развој на зелените технологии.

„Тоа е затоа што зелената технологија напредуваше силно. Емисиите сè уште растат, но сега тие растат можеби до 1 процент годишно, во споредба со 3 до 4 проценти годишно колку што растеа на почетокот на 2000-тите“, рече Самсет.

Тој додаде дека климатските проекции во голема мера зависат од човековото однесување и политичките одлуки.

„Можеби климатските политики ќе бидат многу успешни и ние брзо ќе ги намалиме емисиите. Можеби тие воопшто нема да бидат успешни, можеби ќе избувнат многу големи војни и слично. Тогаш емисиите би биле многу високи“, рече тој.

Поголем фокус на средни сценарија

Климатските модели се базираат на различни можни иднини, од брзо намалување на емисиите до сценарија во кои владите не успеваат да ги ограничат емисиите на стакленички гасови.

Според Самсет, RCP 8.5 веројатно нема да игра голема улога во следниот извештај на Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC).

„Зелената технологија постигна голем напредок. Емисиите сè уште растат, но сега тие растат за можеби 1 процент годишно, во споредба со 3 до 4 проценти годишно во раните 2000-ти. Во таа смисла, светот се движи во вистинската насока. Тоа е позитивен знак дека сега е порелевантно да се размислува за средни сценарија“, рече тој.

Сè уште има непознати

Сепак, научниците предупредуваат дека неизвесноста останува бидејќи не е сосема јасно колку силно климатскиот систем реагира на зголемувањето на концентрациите на стакленички гасови.

„Едно е колку емитуваме, а друго е колку силно климата реагира на тие емисии. Некои научници веруваат дека можеби сме потцениле колку брзо се менува климата“, рече Самсет.