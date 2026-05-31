Метеор експлодирал над Масачусетс предизвикувајќи силна експлозиja

Метеор што се движел кон Земјата експлодирал над североисточните делови на САД, соопшти НАСА, предизвикувајќи експлозии што одекнувале над регионот со сила еквивалентна на експлозија на 300 тони ТНТ.

Огнената топка се распаднала над североисточен Масачусетс и југоисточен Њу Хемпшир. Оваа огнена топка не беше поврзана со никаков моментално активен метеорски дожд, но беше природен објект, а не повторно влегување на вселенски отпад или сателит.

Метеорот се движел со 75.000 милји на час (повеќе од 120.000 км/ч) на надморска височина од 40 милји кога се распаднал.

Жителите на областа беа вознемирени од неочекуваните гласни експлозии, а корисниците на социјалните медиуми објавија дека биле толку моќни што куќите се треселе.