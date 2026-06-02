Гласачките места во Калифорнија обележани на 13 јазици

Во вторникот во Калифорнија (и уште во неколку други американски држави) се во тек гласањата на примарните избори за кандидати за различни политички функции. Демократите и републиканците го избираат својот кандидат за гувернер на Калифорнија. Трката во Калифорнија стана една од најлудите во живата меморија, затоа што нема ниту еден изразит фаворит.

Мултикултурализмот во сончевата држава е изразен и со плакатите на гласачките места. На ова место во Лосе Анџелес повикот „Гласајте овде“, освен на англиски е напишан и на 12 други јазици. Шпански, кинески, индиски, грузиски… И никому тоа не му пречи.