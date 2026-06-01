Овој цвет издржува пеколни горештини: Совршен е за балкони

Винка (лат. Catharanthus roseus), позната и како мадагаскарска роза, градинарска зимзелена, стара мома или розов перивинкл е едногодишен цвет од семејството зимзелени растенија (Apocynaceae), чии најпознати претставници се олеандер, плумерија и адениум. Потекнува од Мадагаскар, но денес може да се најде низ целиот свет како украсно растение, иако се смета за ендемски вид.

Најдобро успева во топли, суптропски и тропски клими, каде што сака температури помеѓу 20 и 30 степени. Обично расте на надморска височина до околу 1.500 метри, но може да напредува и на пониски и на повисоки терени. Умерени до големи количини на врнежи, помеѓу 800 и 1.500 милиметри годишно, најмногу ѝ одговараат.

Винка е многу отпорна на суша бидејќи има способност да задржува вода во своите лисја, што ѝ овозможува да преживее дури и во многу топли и суви периоди. Цветањето трае во текот на топлите месеци, особено во пролет и лето. Секој цвет трае околу два до три дена пред да овене, но растението континуирано произведува нови цветови, па затоа речиси секогаш е во полн цвет.

Позната е по својот голем избор на бои на цветовите, вклучувајќи бела, розова, црвена, виолетова и сина, а постојат и бројни двобојни и шарени варијанти. Листовите се темнозелени, сјајни и елиптични по форма, распоредени спротивно по целото стебло.

При садење, се препорачува да се остави растојание од околу 20 до 30 сантиметри помеѓу две садници, за да растенијата имаат доволно простор за раст и ширење, пишува Вртларица.

Покрај тоа што е многу декоративна, винка е омилена кај љубителите на цвеќиња бидејќи толерира висока топлина и суша без никакви проблеми. Сака силно и директно сонце и не бара многу наводнување. Цвета обилно од пролет до есен, а со соодветна грижа може да биде исклучително бујна и здрава. Затоа е идеален избор за тераси и балкони.

Градинарите велат:

„Винката е отпорно растение со прекрасни цветови во различни бои. Го сака сонцето и добро толерира суша, што ја прави идеална за висечки саксии. Најсоодветна е за добро дренирана почва и сончеви позиции. Редовно полевајте ја, но осигурајте се дека почвата не е премногу влажна. Нахранете ја еднаш месечно за да обезбедите обилно цветање. Редовно отстранувајте ги овенатите цвеќиња за да поттикнете нов раст и да го одржите растението уредно.“