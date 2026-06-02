(Видео) Мечка нападна четири лица во Јапонија и избега

Мечка повреди четири лица во станбена област во Фукушима во североисточна Јапонија во вторник. Ова е последен во серијата напади во дел од земјата каде што мечките сè повеќе влегуваат во населени области во последните години, објавува Euronews.

По извештајот од фабриката за челик Фукушима за напад врз двајца вработени, полицијата и пожарникарите се упатија кон местото на настанот во областа Сасакино. Снимките од безбедносните камери покажуваат црна мечка како брка вработен во близина на влезот. Додека маж во дваесеттите години се обидува да избега, мечката го соборува на земја. Потоа животното влегло во фабричкиот комплекс и повредило друг работник, маж во шеесеттите години.

Потоа мечката нападнала трето лице, вработен во друга компанија, исто така во шеесеттите години. Противпожарната служба на градот Фукушима извести дека е повредена и 80-годишна жена од соседството. Тројца мажи се здобиле со полесни повреди, а една жена се здобила со умерени повреди, но ниту една не е опасна по живот.

До вторник попладне, мечката не беше фатена. Се верува дека е во комплексот на друга компанија, кој е опкружен со полиција. Две училишта во близина се затворени, вклучувајќи го и основното училиште Нода, кое одржуваше настава преку интернет и издаде предупредување до жителите да „избегнуваат непотребни излегувања и да останат безбедни“.

Нападот ги вознемири жителите и ги оживеа стравовите од минатата година, кога војската беше повикана да се справи со нападите на мечки на северот од земјата.

Во префектурата Акита, минатата година беа нападнати повеќе од 60 лица, од кои четворица починаа. Според Министерството за животна средина на Јапонија, 2025 година беше рекордна година со повеќе од 230 напади на мечки, во кои 13 лица ги загубија животите.

Експертите велат дека зголемениот број напади на мечки се случува во регион со брзо стареење и намалување на населението, и помалку луѓе обучени да ловат животни.

Во март, јапонската влада ја процени популацијата на мечки на околу 57.800 и усвои план за управување со кој се бара систематско намалување на нивниот број.

Планот предвидува бројот на општински службеници за контрола на мечки да се зголеми тројно на 2.500 во текот на следните пет години, а бројот на стапици за мечки да се удвои. Мечки неодамна беа видени и во западните предградија на Токио, што ги натера службениците на паркот да постават дополнителни стапици и да објават предупредувања на социјалните медиуми.

Владата ја засили кампањата за подигање на јавната свест, повикувајќи ги планинарите и берачите на печурки да ги проверат извештаите за видувања на мечки и да избегнуваат престој на отворено во раните утрински и вечерните часови, кога мечките се најактивни.

Прирачникот на Министерството за животна средина советува да не паничите кога ќе се сретнете со мечка, туку полека да се повлекувате без да го свртите грбот или да трчате. Во случај на напад, последното средство е да легнете на стомак, да се свиткате и да го заштитите вратот со рацете. „Целта е да се избегнат фатални повреди“, се наведува во прирачникот.