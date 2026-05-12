(Видео) Турист фрла камен кон фока на Хаваи. „Не ми е гајле за казната, богат сум“

37-годишен турист од Сиетл предизвика бес на Хаваи откако беше снимен како фрла голем камен кон Лани, женка хавајска фока со крзно, критично загрозен вид фока, во Лахаина на островот Мауи.

Туристот, кој наводно ги игнорирал молбите на сведоците и се фалел со своето богатство, подоцна бил приведен и започната е истрага. На интернет се појавија и непотврдени снимки кои наводно го прикажуваат туристот како е претепан од локален жител по инцидентот, но нема официјална потврда дека видеото е автентично.

Напад врз симболот на отпорност

Инцидентот се случил минатиот вторник на брегот на улицата Фронт, каде што 20-годишната хавајска фока со крзно Лани се одмарала во плитките води. За жителите на Мауи, Лани стана симбол на отпорност по катастрофалните пожари во Лахаина во 2023 година, бидејќи таа беше една од првите познати видувања на живот што се враќа на изгорениот брег. Сведоците го опишаа нападот како чин на неиспровоцирана суровост.

Кејли Шницер, која го сними инцидентот, рече дека човекот зел камен „со големина на кокос“ и го фрлил директно во главата на животното. На снимката, Шницер може да се слушне како вика: „Што правиш?“ и „Зошто фрлаш камења по неа?“

Таа вели дека кога му кажала дека е повикана полиција, човекот остро рекол: „Не ми е гајле. Казнете ме, богат сум“ и продолжил да оди.

По прегледот, експертите потврдија дека Лани не претрпела никакви сериозни повреди и се однесува нормално.

Локалец го тепа туристот

Само неколку моменти по нападот, локален жител наводно ги зел работите во свои раце. Виралното видео, чие автентичност не е потврдено, прикажува маж без маица како се приближува до маж кој личи на туристот од првото видео и го удира неколку пати одзади. Полицијата соопшти дека не биле известени за никакви напади врз туристи и не регистрирале никакви инциденти од инцидентот со фрлање камења.

Сенаторот од Хаваи, Брентон Ава, ги пофали постапките на локалниот жител, нарекувајќи го „амбасадор на Алоха“ затоа што се залага за „охана“ (семејство) на островот.

„Некои од нас видоа активист за животна средина, како што сакам да го нарекувам, како ги зема работите во свои раце за да покаже што може да се случи ако ја допрете нашата земја или нашите животни“, рече Ава, јасно ставајќи до знаење дека не го толерира насилството.

„Постојано се соочуваме со луѓе од овој менталитет кои доаѓаат и ги уништуваат нашите работи. Во овој случај, животни. Би сакале авиокомпаниите да го прикажуваат ова видео на сите дојдовни летови за луѓето да не прават вакви работи редовно“, рече тој.

Градоначалникот на Мауи, Ричард Бисен, ја истакна важноста на печатот за заедницата. „Лани не е само фока за нас, таа е дел од нашата океанска охана во Лахаина“, рече тој, додавајќи: „Ова однесување нема да се толерира“.

Одделот за земјиште и природни ресурси ја потсети јавноста дека е нелегално да се малтретира или повредува фока и да се држи на најмалку 50 стапки од возрасна фока.

Кој е туристот?

Иако властите потврдија дека осомничениот, жител на Сиетл, е приведен, неговото име не е официјално објавено.

Сепак, локални и онлајн извори го идентификуваа како Игор Литвинчук, 37-годишен бизнисмен за кој се вели дека е извршен директор на компанија за превоз со седиште во Вашингтон.

Случајот е упатен до Националната океанска и атмосферска администрација (NOAA) за федерален преглед. Според Законот за заштита на морските цицачи и Законот за загрозени видови, човекот се соочува со парична казна до 50.000 долари и можна затворска казна.

Градоначалникот Бисен вети дека ќе го гони „во најголема можна мера според законот“ за да се осигури дека богатството не може да биде изговор за суровост кон животните.