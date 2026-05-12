(Видео) Во Украина птиците почнаа да градат гнезда од оптички влакна

12/05/2026 09:35

Видео од птичјо гнездо направено од оптички влакна кружи на социјалните мрежи во Украина во последните денови. Гнездото, исткаено од стаклени конци, е впечатлив показател за тоа колку остатоците од оптички водени FPV дронови го преплавиле украинскиот пејзаж.

Покрај видеото од самото гнездо, се појавија и фотографии од полиња прекриени со оптички влакна, слични на џиновски пајажини, на места каде што поминале десетици вакви дронови. Иако овие влакна не се токсични и веројатно нема да им наштетат на птиците, тие испраќаат сигнал за екстремна опасност за луѓето на земјата. „Летото на оптичките дронови“ започнува, велат аналитичарите.

Полињата светкаат како пајажина
Повеќето борбени FPV (преглед од прво лице) дронови се потпираат на радио врска со операторот, што е и нивната Ахилова пета. Ако дронот лета премногу ниско или оди зад рид, врската лесно се губи. Сепак, многу поголем проблем е електронското блокирање. Се проценува дека дури 75% од дроновите се губат токму поради блокирање на сигналот, а честопати тоа се должи и на „пријателски оган“ од нивните сопствени системи за електронско војување.

Оптичките дронови го решаваат тој проблем во корен. Додека лета, леталото одмотува зад себе тенок оптички кабел преку кој комуницира со операторот. Таквиот систем е целосно имун на пречки. Дополнителна предност е што овие дронови не емитуваат радио сигнали, па непријателот не може да ги детектира сè додека не му се приближат.

Крај на доминацијата на блокирачите
Интересно е што оваа технологија е развиена на почетокот на 2000-тите од страна на американската DARPA (Агенција на Министерството за одбрана на САД задолжена за развој на напредни воени технологии) за своите извидувачки дронови, но никогаш не влегла во масовно производство. Русите беа првите што ги воведоа на украинското бојно поле пред нешто повеќе од една година – прво во мали серии, а потоа и масовно.

Украинците сега вложуваат огромни напори да го стигнат. Според украинскиот министер за дигитална трансформација и раководител на дронови Михаил Федоров, во моментов дури 15 компании таму произведуваат дронови со оптички влакна.

 

 

Поврзани содржини

Вселенскиот товарен брод „Тјанџоу 10“ достави седум тони товар до станицата „Тјангоу“
Патувате со домашно милениче? Ова се новите правила што важат во Европската Унија
(Видео) Турист фрла камен кон фока на Хаваи. „Не ми е гајле за казната, богат сум“
Во Мјанмар пронајден рубин од 2,2 килограми
Аукција на предметите на холивудската легенда Мерилин Монро
Мајка во САД уапсена затоа што го истетовирала својот син (1). „Самиот сакаше“
Што има во досиејата за НЛО на Пентагон?
Каде во Европа водата од чешма е најбезбедна, а каде најмалку безбедна?

Најчитани