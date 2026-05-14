Сино-зелениот дијамант „Океански сон“ продаден на аукција за повеќе од 17 милиони долари: Најреткиот камен во светот

Дијамантот „Океански сон“, опишан како најголемиот познат сино-зелен камен од ваков вид, беше продаден на аукција на Кристи во Женева за повеќе од 17 милиони долари.

Станува збор за дијамант од 5,5 карати, со триаголен крој, кој аукциската куќа го претстави како најголемиот познат живописен сино-зелен дијамант. Кристи изјави дека постигнатата цена е рекордна за таков камен продаден на аукција.

Каменот, пронајден во Централна Африка во 1990-тите години, беше главната понуда на продажбата на накит во Женева. Според претходната проценка, се очекуваше пониска цена, но понудената бројка ги надмина овие проценки.

Рахул Кадакија, претседател на Кристи Азиско-пацифичкиот регион, рече дека купувачот е приватен клиент чиј идентитет не е објавен. Тој додаде дека продажбата траела околу 20 минути, што, според него, покажало голем интерес од купувачите.

Новата цена е повеќе од двојно поголема од 8,5 милиони долари за истиот скапоцен камен продаден на Кристи во 2014 година. Дијамантот претходно беше изложен на изложбата „Сјај на дијаманти“ на Смитсонијан во 2003 година.

Тобијас Корминд, директор на онлајн продавницата за накит „77 Diamonds“, го опиша исходот како: „Ѕвезден резултат достоен за најреткиот сино-зелен дијамант во светот“.

Еден ден претходно, дијамант од шест карати во живописна син боја од рудникот Кулинан во Јужна Африка не беше продаден на аукцијата на Сотби во Женева.

Аукциската куќа изјави: „Иако дијамантот не најде купувач за време на аукцијата, сега разговараме со неколку заинтересирани страни и сме уверени дека наскоро ќе најде нов дом.“

Двете куќи наведуваат дека колекционерите сè повеќе бараат ретки обоени дијаманти, кои сочинуваат само мал дел од сите дијаманти ископани во светот.