Големи настани и безвременски шарм: Водич низ Истанбул

Секое лето, Истанбул се трансформира во голема сцена на настани што се одвиваат на отворено. Годинава, културниот, уметничкиот и забавниот календар на градот е побогат од кога било досега, а има настани за сечиј вкус, вклучувајќи ги и љубителите на спортот и оние што ја сакаат музиката.

Така, на 20 мај, Истанбул е домаќин на финалето на УЕФА Лигата на Европа, а натпреварот помеѓу Германија (Фрајбург) и Англија (Астон Вила) на стадионот „Бешикташ“ ќе привлече навивачи од секој дел на светот. Навивачите ќе ги наполнат улиците, рестораните, кафулињата и плоштадите, трансформирајќи го Истанбул во фестивал на спортот. На 30 мај пак, Канје Вест, едно од најзначајните имиња во музичката историја, ќе ја започне својата европска турнеја со долгоочекуваниот концерт, кој ќе се одржи на Олимпискиот стадион „Ататурк“ во Истанбул.

Патувањето во Истанбул за некој од овие настани е совршена можност да се открие широкиот спектар на искуства што ги нуди градот. Едно од нив е посетата на Историскиот полуостров, кој е заштитен од УНЕСКО, каде што се спојуваат некои од најзначајните знаменитости на Истанбул, вклучувајќи ги величествените Света Софија, цистерната Базилика, Сината џамија, Капали чаршија и Пазарот на зачини. Опкружени со римско, источноримско и отоманско наследство, овие безвременски места им нудат на посетителите незаборавно патување низ душата на Истанбул.

Возењето со брод по Босфор, како и посета на Островите на принцовите се уште едно неверојатно доживување, а за оние кои сакаат да го истражуваат градот одејќи пеш, историските населби Балат и Фенер нудат единствена мешавина од шарени улици, уникатна архитектура, антикварници, дизајнерски бутици, кафулиња, цркви и синагоги. Оттаму, може да се продолжи кон Бејоглу и улицата Истиклал, да се застане кај кулата Галата и да се истражува боемскиот шарм на Чукурџума, позната по своите винтиџ продавници, уметнички галерии и носталгична атмосфера.

За сите што сакаат да го доживеат Истанбул како локален жител, се препорачува да се упатат кон населбите Кадикој на азиската страна и Бешикташ на европската страна. Прошетката низ живите улици и локалните пазари, овозможува да се разгледаат занаетчиски продавници и да се пробаат омилените улични јадења како што се донер, мидје долма и пиде. Оние што сакаат поексклузивно гастрономско искуство, можат да посетат некои од рестораните со MICHELIN ѕвезди, а за вистински автентичен вкус на Истанбул, особено се препорачува уживањето во свежа морска храна, богат избор на мезе и традиционална турска ракија или локални вина во омилените механи (традиционални таверни) на градот.

