Абу Даби добива забавен центар вреден 1,7 милијарди долари: Ќе има „егзосфера“ што кружи околу атракцијата

Долгоочекуваниот забавен центар Сфер Абу Даби е закажан да се отвори на островот Јас кон крајот на 2029 година.

Сместен помеѓу СиВорлд Абу Даби и Јас Мол, овој забавен центар ќе биде само втор од ваков вид по Сфер Вегас, атракција позната по својата „егзосфера“ или екран што кружи околу него.

Отворен во 2023 година, Сфер Вегас е центар на многу концерти од U2, Eagles и Backstreet Boys. Сфер Абу Даби со 20.000 седишта е предвиден да биде домаќин на три категории настани, имено Сфер Искуства или свои сопствени импресивни продукции што вклучуваат мултисензорно раскажување приказни, концертни резиденции и настани на брендови што вклучуваат сè, од боречки вештини и конференции до лансирања на производи.

Островот Јас беше избран да биде домаќин на Сфер Абу Даби, благодарение на неговата инфраструктура и многуте искуства што веќе ги нуди.

„Островот Јас е место каде што можете да доживеете сè, од тематски паркови, угостителство и шопинг, до искуства на плажа, ноќен живот, храна и пијалоци, сè на едно место“, рече Мохамед Калифа Ал Мубарак, претседател на Одделот за култура и туризам на Абу Даби.

Тој истакнува дека една од стратегиите во Јас и многу други дестинации е колку добро ги поврзуваат искуствата. Ал Мубарак рече дека проценетите трошоци за изградба се 1,7 милијарди долари, според The ​​National News.

„Работиме со неколку технолошки партнери на аспекти како што се квалитетот на звукот и LED екранот за да го трансформираме тоа искуство, не само 3D, туку 4D, па дури и 5D. Она што е неверојатно во врска со тоа искуство е што навистина сте најважната личност во Сферата кога ќе седнете“, рече тој.

Потенцијалот на Сферата Абу Даби е таков што ќе може да обезбеди платформа за меѓународни изведувачи, како и за локални и регионални уметници.

„Егзосферата за која сум возбуден може да стане глобално платно за нашите уметници да ги претстават соработките и да ги претстават своите уметнички форми. Станува место каде што навистина можеме да ја искористиме моќта на уметноста и културата. Возбуден сум за иднината на проектот и како тој ќе се поврзе со креаторите“, рече Мубарак.

Покрај концертите, оваа локација ќе се обиде да привлече конференциски и деловен туризам. Извршниот директор на Sphere Entertainment, Џејмс Долан, рече дека Sphere Abu Dhabi е првиот чекор во остварувањето на визијата на неговата компанија за глобална мрежа на места за настани.

„Абу Даби е водечка меѓународна престолнина, а неговата амбиција, инфраструктура и позиција како културна раскрсница го прават природен дом за Sphere“, рече тој.

Sphere Abu Dhabi не е единствената голема атракција во развој за островот Јас. Плановите за тематски парк Дизни Абу Даби беа откриени минатата година, додека област со тема на Хари Потер е исто така во развој како дел од големото проширување на Warner Bros World Abu Dhabi.