Која е разликата помеѓу пекорино, пармезан реџано и грана падано?

Јанг Ноно објави видео на Инстаграм во кое ја објаснува разликата помеѓу трите најпознати италијански сирења – пекорино, пармезан реџано и грана падано. Иако сите три се традиционални италијански тврди сирења, тие се разликуваат по состав, вкус, метод на производство и употреба во готвењето.

„Ги гледате насекаде на интернет и во продавниците, но дали знаете што навистина ги разликува овие три иконски италијански сирења“, праша тој на почетокот, пред накратко да го опише секое од нив.

Пекорино

Пекориното, вели тој, има најсилен и најсолен вкус од сите три сирења. Се прави исклучиво од полномасно овчо млеко, кое е побогато од кравјото млеко, поради што ова сирење содржи повеќе калциум и има поизразен вкус. Името доаѓа од италијанскиот збор „пекора“, што значи овца. Различни видови пекорино се произведуваат низ цела Италија – од Сицилија и Сардинија до регионите Лацио и Калабрија.

Поради својот интензивен вкус, пекориното најчесто се користи во готвењето. Одлично е за сосови за тестенини како што е познатото качо е пепе, но исто така и за ќофтиња и други јадења на кои им дава појак, посолен вкус. За разлика од другите сирења, поретко се јаде самостојно на чинија.

Пармезан Реџано

Пармезан Реџано доаѓа од северна Италија и е направен од само три состојки – кравјо млеко, сол и сириште. Автентичниот пармезан Реџано може да се произведува само во Парма, Реџо Емилија, Модена, Мантуа и Болоња, а млекото мора да доаѓа од крави хранети со трева и сено од овие области.

Токму оваа исхрана му дава на млекото посебен вкус, поради што пармезан Реџано има карактеристичен јаткаст и богат вкус. Сирењето мора да созрее најмалку 12 месеци и е богато со протеини. Најчесто се ренда врз тестенини и пица, но може да се исече и на парчиња и да се јаде самостојно.

Грана Падано

Грана Падано е многу сличен по изглед на Пармиџано, но неговиот вкус е поблаг и покремаст. Исто така се прави од кравјо млеко, но мора да отстои најмалку девет месеци и содржи конзерванси. Поради поедноставното производство, често е попристапна алтернатива на Пармиџано.

Се користи на сличен начин – за тестенини, рижото и други јадења – но е познат по тоа што е подобар во неутрализирањето на киселите вкусови во сосовите и јадењата.