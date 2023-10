Земјотрес во Турција

Земјотрес со јачина од 4,4 степени според Рихтер ја погоди Турција денеска.

Земјотресот се случил на западот од земјата во близина на Бурса.

За сега нема информации за повредени или за материјална штета. Според ЕМСЦ, земјотресот бил со јачина од 4,4 степени според Рихтер, а се случил во 12.42 часот по локално време.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 34 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/nr752o6n1x

— EMSC (@LastQuake) October 11, 2023