Два од највлијателните меѓународни медиуми – Блумберг и Политико – ја опишаа одлуката на премиерот Румен Радев да ја отстрани Бугарија од таканаречената Коалиција на добронамерните како јасен знак за оддалечување од заедничката европска линија во поддршка на Украина. Двете публикации нагласуваат дека овој потег доаѓа во време кога Париз и Лондон се обидуваат да консолидираат над триесет земји околу долгорочни гаранции за безбедноста на Киев.

Во својот извештај од Париз, Политико забележува дека Радев им рекол на новинарите дека „Бугарија не припаѓа на Коалицијата на добронамерните“, иако претседателот Емануел Макрон лично го поканил да продолжи со учеството. Изданието, исто така, го цитира како вели: „Ние не сме дел од коалиција која инсистира на континуирана финансиска и воена помош за Украина“.

Во анализата на Политико, премиерот е опишан како „поранешен бугарски претседател ориентиран кон Русија“, а неговата позиција како уште една манифестација на неговиот скептицизам кон воената поддршка за Киев.

Медиумот, исто така, потсетува на неговите претходни изјави, вклучувајќи ја и проценката дека каузата на Украина е „осудена на пропаст“, ​​како и одлуката во јуни за прекин на државната воена помош – чекор што го разликува од повеќето европски лидери. Политико забележува дека Радев е подготвен да ги блокира европските санкции кога тие вклучуваат поединци како рускиот патријарх Кирил, што, според публикацијата, е пример за одбрана на националниот интерес, но и за отстапување од европската позиција.

Блумберг, исто така, објавува дека Бугарија „веќе нема да биде дел од таканаречената коалиција на добронамерните“, нагласувајќи дека ова „ја оддалечува балканската земја од мнозинството земји во Европската Унија кои ја поддржуваат Украина“. Во статијата се забележува дека потегот доаѓа во време кога европските престолнини ги засилуваат своите напори за поддршка на Киев против руската агресија.

Двата медиума ја цитираат клучната изјава на Радев: „Верувам дека решението за овој конфликт не е во неговото продолжување со воени средства, туку во силна дипломатска мисија“. За Политико, ова е дел од неговата постојана линија на скептицизам кон воената помош; за Блумберг, тоа е сигнал за отстапување од европската политика на цврста поддршка за Киев.

Извештаите, исто така, го истакнуваат контрастот помеѓу симболизмот и политиката: додека бугарските гардисти маршираат заедно со европските армии на парадата за Денот на Бастилја, премиерот изјавува дека земјата нема место во иницијативата што Франција и Велика Британија ја претставуваат како клучна за идната безбедност на Украина.

Така, според водечките меѓународни медиуми, Бугарија се наоѓа во посебна геополитичка позиција – формално ангажирана во Европската Унија и НАТО, но сè повеќе резервирана кон иницијативите што западните партнери ги сметаат за стратешки. А толкувањата на Блумберг и Политико оставаат впечаток дека оддалечувањето од коалицијата за Украина не е само техничко решение, туку сигнал за подлабок пресврт во надворешната политика.

Кон оценките на Блумберг и Политико, може да се додаде и кратката порака на руската агенција ТАСС, која ги репродуцира зборовите на Румен Радев без дополнителни толкувања. Агенцијата го цитира премиерот дека добил „личен предлог“ од претседателот Емануел Макрон Бугарија да се приклучи на „коалицијата на добронамерните“, но тој го отфрлил. ТАСС, исто така, ја пренесува неговата клучна изјава: дека земјата „не учествува во коалиција која инсистира на продолжување на финансиската и воената помош за Украина“, како и неговата проценка дека решението на конфликтот треба да се бара „не во неговото продолжување со помош на воени средства, туку во силна дипломатска мисија“. (Клуб З)