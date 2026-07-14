Скандалозна изјава на српска министерка: „Да бев на местото на Милошевиќ етнички ќе го исчистев Косово“

Министерката за државна управа и локална самоуправа на Србија и потпретседателка на СПС, Снежана Пауновиќ, која е родена во Пеќ, во интервју кое беше емитувано на ТВ Курир во неделата изјави дека во 1998 година, доколку таа била на местото на тогашниот претседател на СР Југославија, Слободан Милошевиќ, етнички ќе го исчистела Косово.

„А сега, за нашите недостатоци и нашата глупост: доколку јас бев Слободан Милошевиќ, ќе го исчистев етнички Косово во 1998 година. И ова е најгрубата квалификација што некогаш сум ја кажала во мојот живот“, рече Пауновиќ.

Таа додаде дека нема да „ги ликвидира Албанците на начинот на кој се обидуваат да го исчистат етничкото Косово до ден-денес, туку на таков начин што секој што се чувствува помалку како жител на Сојузна Република Југославија, ќе ја напушти и ќе си оди во својата матична земја“.

„И, оние кои одлучија за терористички акции да бидат ликвидирани на начинот на кој вообичаено се справуваат со терористите дури и денес, а камоли во тоа време“, рече Пауновиќ и додаде дека Милошевиќ и СПС никогаш немале таков однос каков што таа го има со таа тема.

„Денес, во моите зрели години, од мене зборуваат тага, гнев, разочарување и што и да сакате. И можам да го кажам тоа лесно, на крајот на краиштата. Многу полесно ми е да го кажам отколку некој да го стори тоа во 1998 година. Сепак, судбината на Слободан Милошевиќ немаше фундаментално да се промени дури и да го направеше такво нешто. Тие веќе го прогласија за колач“, изјави таа.

Дел од опозицијата побара оставка од министерката Пауновиќ и извинување од премиерот.

Движењето на слободни граѓани (ДСГ) преку соопштение побара оставка од министерката Снежана Пауновиќ поради говор на омраза.

„Движењето на слободни граѓани бара итно разрешување на министерката Снежана Пауновиќ поради говорот на омраза содржан во шовинистичката изјава дека таа етнички ќе го исчистела Косово од Албанците во 1998 година. Нејзиното последователно објаснување дека под тоа мислела на протерување на луѓе во наводната ‘матична земја’ само потврдува дека не станува збор за несмасно изговорена формулација, туку за свесно застапување на етнички прогон. Нејзините изјави во кои таа ги прикажува Албанците како инфериорни суштества на расистички начин се исто така загрижувачки“, се вели во соопштението на ДСГ.

Партијата СРЦЕ побара од премиерот Ѓуро Мацут да даде изјава во врска со Пауновиќ.

„Премиерот Мацут мора итно да одговори на јавноста дали оваа шовинистичка изјава е официјална политика на неговата влада, дали тој лично и политички стои зад овие зборови, како и какви конкретни мерки, ако тоа не е политика на владата, ќе преземе против министерката и дали итно ќе побара нејзина оставка или ќе покрене постапка за нејзино разрешување во парламентот“, се наведува во соопштението на партијата СРЦЕ.

Лигата на социјалдемократите на Војводина – Војводинци побара итно разрешување и реакција на обвинителството против министерката за државна администрација и локална самоуправа Снежана Пауновиќ за нејзината „фашистичка“ изјава за етничкото чистење на Албанците од Косово Метохија.

Министерот за внатрешни работи, вицепремиер и претседател на Социјалистичката партија на Србија, Ивица Дачиќ денес ги оцени како „срамни и лицемерни“ осудите упатени до министерката за државна управа и локална самоуправа, Снежана Пауновиќ.

„Таа рече дека секој што не ја чувствува Србија треба да се врати во својата матична земја, земјата Албанија. Какво е ова етничко чистење, во кое денес има помалку Срби отколку што има Албанци? Како е можно тоа? Па, холокаустот не заврши со повеќе Евреи што останаа отколку пред холокаустот. Значи, легитимно е да се ловат, убиваат Срби, да се каже дека Србите мора да си заминат, да се протераат Србите, но не е легитимно да се каже нешто во одбрана на Србија“, изјави Дачиќ.

Според него, 240.000 Срби биле протерани од Косово и Метохија во 1999 година, а помалку од 10.000 се вратиле.

„Сакам да кажам дека е штета што досега никогаш не сум слушнал зборови од домашни политичари со кои се осудува етничкото чистење на Србите од Косово и Метохија. Во услови кога и денес имаме присилно иселување на Србите од Косово и Метохија, менување на етничката структура, а да не зборуваме за вековите на притисок, иселување и протерување на Србите од Косово и Метохија, и денес во Србија се зборува за нас и се обвинува за наводно етничко чистење во Косово и Метохија“, рече тој.