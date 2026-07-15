Ципрас си замина, Сириза се распадна

Левичарската партија Сириза во Грција е на работ на колапс откако одлуката на нејзиниот поранешен лидер Алексис Ципрас да основа нова политичка партија повторно ги измеша картите во Атина.

Ципрас ја презеде Сириза во 2008 година, кога партијата имаше рејтинг од околу 5% во анкетите, и ја доведе на власт во 2015 година откако обезбеди 36% од гласовите. Откако Ципрас ги загуби изборите во 2019 година и поднесе оставка од функцијата лидер на партијата, Сириза влезе во опаѓачка спирала, додека пошироката грчка левица продолжи да се фрагментира.

Партијата моментално има рејтинг од околу 1,5% во анкетите, што е далеку под прагот од 3% потребен за влез во следниот парламент.

Ципрас се раздели со Сириза за да ја лансира новата партија ЕЛАС, која сега е втора на анкетите и се појавува како главен предизвикувач на конзервативната Нова демократија, предводена од премиерот Киријакос Мицотакис.

Поранешниот премиер на Сириза изјави дека нема да прифати активни политичари во својата нова партија, вклучително и неговите поранешни другари.

Во меѓувреме, Сириза продолжува да се распаѓа, при што високи пратеници преминуваат во неговото ново движење со надеж дека Ципрас ќе се предомисли и ќе ги прифати. Младинското крило на партијата, исто така, ја повика Сириза да не се кандидира на следните избори самостојно и наместо тоа да се обедини зад Ципрас.

Пратеник на Сириза, зборувајќи под услов на анонимност, за „Еурактив“ изјави дека Ципрас нема намера да ги донесе поранешните сојузници во својата нова партија бидејќи ги обвинува за тоа што не успеале да ја одржат левицата обединета по неговото заминување.

„Неговите другари ги приоритизираа своите лични амбиции и дополнително ја фрагментираа левицата“, рече пратеникот на Сириза. „На крајот на краиштата, кој би го познавал Варуфакис [познатиот професор кој некогаш беше грчки министер за финансии] ако Ципрас не го беше ставил во центарот на вниманието?“

Друг извор на Сириза зазеде понијансиран став, сугерирајќи дека Ципрас не сакал партијата да се распадне: „Политички, тој би можел да тврди дека го претставува новото наспроти старото, додека Сириза би можела потенцијално да стане и помлад владин партнер по следните клучни избори“.

Во Брисел, претставувањето на Сириза веќе се намали од четири европратеници избрани во 2024 година на два: Елена Кунтура и Костас Арванитис, кој треба да стане копретседател на левичарската група на Европскиот парламент во ноември.

Падот на Сириза би можел да ја искомплицира позицијата на Арванитис. Сепак, извори од левичарската група за „Еурактив“ изјавија дека договорот тој да ја преземе функцијата копретседател останува недопрен, истакнувајќи дека тој претходно го поддржувал актуелниот копретседател Мартин Ширдеван за време на политичката криза на германската левичарска партија.

Дали тоа ќе биде доволно за да се зачува политичкото наследство на Ципрас е далеку од сигурно. (Еурактив)