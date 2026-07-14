Српските студенти бараат разрешување на министерката која рече дека етнички би го исчистила Косово

Српска министерка се соочи со барања од опозицијата и студентите за нејзина оставка или разрешување откако рече дека етнички би го исчистила Косово.

Министерката за државна и локална самоуправа Снежана Пауновиќ, од помладиот коалициски партнер на Социјалистичката партија на Србија (СПС), изјави за провладината телевизија Курир во саботата дека „етнички би го исчистила Косово доколку беше на местото на Слободан Милошевиќ“ во 1998 година.

По видеото од интервјуто што се прошири на социјалните мрежи, следеше бран осуди и барања министерката да биде отстранета од функцијата или самата да поднесе оставка.

Одговарајќи на овие барања, Пауновиќ рече дека „не се откажува од политиките на СПС, ниту од правото да анализира што можеше да биде поинаку“.

Лидерот на СПС и министер за внатрешни работи, Ивица Дачиќ, им возврати на критичарите кои велат дека нивните напади врз Пауновиќ се „срамни и лицемерни“, бидејќи оние кои ја обвинуваат дека наводно повикува на етничко чистење, со години молчат за етничкото чистење на Србите од Косово.

Меѓу првите што реагираа на изјавите на Пауновиќ беше пратеникот на Албанската партија, Шаип Камбери, кој рече дека „како земја-кандидат за членство во Европската Унија, Србија има обврска да ги почитува и заштитува правата на малцинските заедници“.

„Ваквите изјави се директно спротивни на овие обврски“, рече Камбери, најавувајќи дека ќе иницира разрешување на министерката во парламентот.

Опозицискиот Зелено-левичарски фронт ја гледа нејзината изјава како „директна закана за безбедноста на Србите што живеат денес во Косово“. „Опасната и криминална политика“ што „ја спроведуваше партијата на министерот Пауновиќ во текот на 1990-тите и почетокот на 2000-тите нè турна во меѓународна изолација, санкции, војни и колапс на целото општество… последиците од кои сè уште ги трпиме“, наведува фронтот.

Демократската партија смета дека ова е „намерна провокација по наредба на Вучиќ“, чија цел е да „отвори нова јавна дебата со провокативна порака, да ја промени темата и да го потисне единственото прашање за кое се формирало јасно мнозинство од српските граѓани: дали се за Србија или за мафијата“.

Нејзината изјава беше осудена и од студентското движење кое веќе неколку месеци води антивладини протести како „неприфатлива и целосно спротивна на уставот, човековите права и достоинството на секој човек“.

Особено е загрижувачки што таквата порака доаѓа од министерката задолжена за државна администрација и локална самоуправа, оддел кој мора да се темели на еднаквоста на граѓаните, владеењето на правото и заштитата на правата на сите, без оглед на националноста, сметаат студентите.