Македонец се обидел да убие Србин на брод во Медулин со нож. Уапсен е

14/07/2026 11:43

Полицијата во Пула привела 54-годишен државјанин на Северна Македонија осомничен за обид за убиство на 48-годишен државјанин на Србија. Според нив, нападот со нож се случил во понеделник во раните утрински часови на брод во Медулин.

Според полицискиот извештај, мажот е осомничен дека зел нож и го замавнал кон главата и стомакот на 48-годишникот на 13 јули околу 2:30 часот наутро додека се возеле на брод. За да спречи повреда на стомакот, нападнатиот маж ја кренал раката и бил полесно повреден.

По завршувањето на кривичната истрага, осомничениот утрово беше приведен во притворската единица на Полициската управа на Истра.

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