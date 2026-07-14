Македонец се обидел да убие Србин на брод во Медулин со нож. Уапсен е

Полицијата во Пула привела 54-годишен државјанин на Северна Македонија осомничен за обид за убиство на 48-годишен државјанин на Србија. Според нив, нападот со нож се случил во понеделник во раните утрински часови на брод во Медулин.

Според полицискиот извештај, мажот е осомничен дека зел нож и го замавнал кон главата и стомакот на 48-годишникот на 13 јули околу 2:30 часот наутро додека се возеле на брод. За да спречи повреда на стомакот, нападнатиот маж ја кренал раката и бил полесно повреден.

По завршувањето на кривичната истрага, осомничениот утрово беше приведен во притворската единица на Полициската управа на Истра.