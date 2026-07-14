„Ако умреме, нека умреме заедно“: Жената на српскиот патник од „Рајанер“ ја раскажува драмата во авионот

Жената која го спаси својот сопруг од целосно извлекување од авион на „Рајанер“ на средина од летот, рече дека додека ги држела неговите нозе си помислила: „Ако умреме, ќе умреме заедно“.

Љубиша Каровиќ бил вовлечен со главата на летот во петокот откако дефект на моторот резултираше со делови што го скршиле акрилниот прозорец.

„Половина од неговото тело штрчеше од авионот“, изјавила неговата сопруга, Светлана Грковиќ, за српска „Нова“.

„Веднаш реагирав и го зграпчив за нозете“, рече таа, додавајќи дека бил „надвор до градите“ две минути.

Грковиќ вели дека со помош на двајца патници успеала да го повлече својот сопруг, кој три пати ја изгубил свеста, назад во авионот.

Таа вели дека многу луѓе избегале од своите седишта во други делови од авионот за безбедност додека кабината се декомпресирала.

Двојката била на летот, управуван од подружницата на „Рајанер“, „Малта ер“, од Солун во Грција до Меминген во Германија, околу 10 минути кога според податоците за следење, одеднаш паднал 9.000 стапки (2.700 метри).

Патниците изјавија за локалните медиуми дека Каровиќ го држел безбедносниот појас и им помогнал на патниците да го држат додека горниот дел од торзото му бил надвор од авионот.

61-годишникот е сè уште во болница во Грција и останува „сериозно повреден и во шок“, рече Грковиќ.

„Важно ми е што е жив“, рече таа. „Раката му е особено тешко повредена и има изгореници. Не е во состојба да комуницира, не се сеќава на целиот настан“.

„Некои луѓе ми дојдоа на помош, се сеќавам на еден маж и една жена“, додаде таа. „Тој човек ми помогна многу, мене и на Љубиша. Мислам дека беше Албанец, му благодарам многу. Не се сеќавам на неговото име, дури не знам ни дали ми кажа. Би сакала да го сретнам, повторно лично да му се заблагодарам“.

Еден патник изјави за Радио Солун дека патниците „мислеле дека авионот се урива“.

„Декомпресијата беше екстремна“, рече таа. „Се чувствувавме како да не можеме да дишеме. Човекот што беше повреден крвареше, а потоа ја изгуби свеста неколку пати, најверојатно поради недостаток на кислород и шок“.

Друг патник изјави за радио станицата дека се слушале вресоци и „за момент помислив дека некој случајно ја отворил вратата за итни случаи“.

Операторот на аеродромот во Солун, „Фрапорт Грција“, рече дека инцидентот „моментално е под истрага од страна на грчкиот орган за истраги за безбедност на воздушниот и железничкиот сообраќај“.

„Рајанер“ во соопштението по инцидентот изјави дека летот „се вратил во Солун кратко по полетувањето кога прозорецот на патникот се поместил во лет“.

„Авионот слета нормално, а патниците се вратија на терминалот“, додаде авиокомпанијата.

„Рајанер“ набави заменски авион, а другите патници на летот успеаја да го завршат патувањето до Меминген истиот ден.