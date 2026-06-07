Зеленски: Русија повторно ја гаѓаше нуклеарната централа Чернобил

07/06/2026 18:12

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски денеска изјави дека Русија повторно ја гаѓала нуклеарната централа Чернобил, при што во еден дел избил пожар, што набрзо е изгаснат.

Зеленски на платформата Икс објави дека еден дрон ја погодил зградата на централното складиште за искористено гориво.

– Екстремно критична инфраструктура и екстремно зол руски напад, наведе Зеленски, додавајќи оти по нападот нивото на радијација на ги надминува дозволените граници.

Тој посочи и дека Русија во текот на ноќта нападнала 13 украински региони, при што, наводно, биле гаѓани и цивилни објекти.

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