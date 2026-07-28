Отворена истрага откако иранска телевизија објави видео со упатства како да се убие Меланија Трамп

Американската тајна служба истражува видео поврзано со Иран во кое се споменува првата дама на САД, Меланија Трамп, откако материјалот беше емитуван од ирански државен медиум, а потоа почна да се шири на социјалните мрежи.

Видеото од Иран на потенцијален терорист му покажува упатства „како“ и „каде“ да се убие првата дама на САД Меланија Трамп, откривајќи ги нејзините „слабости“, а завршува со зборовите до нивниот син: „Бароне, почекај нè“.

Портпаролот на американската тајна служба, Нејт Херинг, изјави за „The Express US“ дека агенцијата е запознаена со содржината на видеото и проверува сè што може да се протолкува како закана за луѓето под нејзина заштита.

„Тајната служба е свесна за видеото и истражува сè што може да се сфати како закана за нашите жители. Од причини на оперативна безбедност, не коментираме за прашања поврзани со заштитното разузнавање“, рече Херинг.

Според американските медиуми, видеото содржи закани упатени кон Меланија Трамп и упатувања на нејзините движења и секојдневни навики, а авторите тврдат дека се користени податоци од анонимни извори и сателитски снимки.

Сепак, медиумите наведуваат дека поголемиот дел од информациите се базираат на јавно достапни податоци.

Објавувањето на видеото доаѓа во услови на зголемени тензии меѓу Вашингтон и Техеран и неколку дена откако „Њузвик“ објави дека Тајната служба истражува друго видео поврзано со Иран, кое исто така е насочено кон првата дама.

Билборди со фотографии од претседателот Доналд Трамп и членови на неговото семејство, вклучувајќи ја Меланија и нивниот син Барон, заедно со заканувачки пораки, се појавија на мостови и згради низ Техеран, повикувајќи на смртта на претседателот и членовите на неговото семејство, објавуваат американските медиуми.