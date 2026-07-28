Администрацијата на Трамп ја одложува воената помош за Украина до 2029 година

Вашингтон- Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп го информираше Конгресот дека не планира да ја заврши исплатата на 400 милиони долари воена помош за Украина пред фискалната 2029 година. Министерството за одбрана испрати писмо со таков план за трошење до конгресмените во мај, а демократите и некои од републиканците на Трамп го критикуваат Пентагон за одложување на помошта што беше одобрена од двете партии минатата година, објави Ројтерс.

Средствата сè уште не се договорени

Според извор цитиран од Ројтерс, два месеци по испраќањето на писмото, средствата сè уште не се доделени или договорени. Конгресот постојано изразува незадоволство од бавното темпо на трошење на парите, а постоењето на ова писмо не беше јавно познато досега.

Според планот за испорака, средствата ќе бидат распределени во текот на фискалната 2026 година, која завршува на 30 септември, додека конечната испорака на целиот пакет е закажана за фискалната година што завршува на 30 септември 2029 година.

Вториот претседателски мандат на Доналд Трамп завршува на 20 јануари 2029 година. Два извори велат дека членовите на Конгресот се незадоволни од распоредот на Пентагон, сметајќи го за премногу бавен со оглед на тековната војна.

Зеленски денес во Белата куќа

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес треба да се сретне со Трамп во Белата куќа. Извор запознаен со плановите за состаноци вели дека Зеленски ќе продолжи да инсистира на итна испорака на системот за воздушна одбрана и на постигнување договор за беспилотни летала.

По средбата со претседателот, Зеленски планира да го посети Капитолот и да се сретне со сите 100 сенатори. Претставничкиот дом моментално е на летен одмор.

Политиката на Трамп и смртта на сенаторот Греам

Американскиот претседател неодамна покажа поотворен став кон Украина. Тој одобри предлог за давање лиценца на Киев за производство на пресретнувачки ракети за системот „Патриот“ и најави дека ќе потпише закон за санкции против Русија.

Законот го предложи покојниот републикански сенатор Линдзи Греам, еден од најблиските сојузници на Трамп во Сенатот. Ненадејната смрт на Греам претходно овој месец го покрена прашањето дали насочувањето на Трамп кон Киев ќе продолжи без негова поддршка, особено кога станува збор за санкции против Русија и воена помош за Украина.

Правна рамка и политички обвинувања

Членовите на Конгресот изразија загриженост до администрацијата за бавното финансирање на Украина. На сослушувањата минатата недела, демократскиот сенатор Дик Дарбин ги праша министерот за одбрана Пит Хегсет и генералот Ден Кејн за планот за трошење.

Дарбин праша каков ефект би можела да има помошта врз одбраната на Украина ако нејзината испорака продолжи да се одложува толку многу. Пентагон постојано ги суспендираше испораките на оружје минатата година, наведувајќи загриженост дека американските залихи се намалуваат. Според американскиот закон, претседателот е должен да троши средства одобрени од Конгресот и не може еднострано да ги задржи.

Првата истрага за импичмент против Трамп во 2019 година беше покрената откако Канцеларијата за буџетска одговорност (GAO) откри дека неговата администрација го прекршила законот со задржување на средства за одбраната на Украина.

Украина е најголемиот примател на американска помош од руската инвазија во 2022 година, но поддршката на Вашингтон е под зголемен надзор откако Трамп се врати на власт, а републиканците ја презедоа контролата врз двата дома на Конгресот во јануари 2025 година.

Оттогаш не е донесен никаков значаен нов закон за помош, а демократите ги обвинуваат Трамп и републиканците за намерно блокирање на помошта одобрена пред тој да ја преземе функцијата. Пакетот од 400 милиони долари е наменет за изградба на капацитети, опремување, обука и сервисирање на украинските вооружени сили.

Одделно, министерот Хегсет претходно изјави дека вториот пакет помош од 400 милиони долари, одобрен во декември 2025 година, е исплатен на 28 април оваа година.