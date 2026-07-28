Украина ќе ја напаѓа Москва со балистички ракети уште оваа есен

Украинските вооружени сили може да започнат со лансирање на своите први напади со балистички ракети врз Москва оваа есен, изјави Денис Штилерман, сопственик и главен дизајнер на компанијата за производство на оружје „Фајр поинт“. Во интервју со новинарот Дмитриј Гордон, тој објави дека новата ракета моментално е во последната фаза на тестирање. По пробните летови, „ќе започнат летовите кон руска територија“. „Војската ќе ја одреди целта, но мислам дека веднаш ќе бидат некои значајни цели“, рече Штилерман.

Тој, исто така, истакна дека точниот временски рок за пристигнување на балистичките ракети во украинската армија ќе зависи од резултатите од тестот на моторот. „Ќе го наполниме моторот, ќе го ставиме на тест сталак, ќе го запалиме и ќе видиме како ќе работи. Доколку има какви било несовпаѓања, ќе ги поправиме. Но, се движиме многу брзо“, додаде Штилерман.

„Фајр поинт“ е еден од најголемите изведувачи на украинската армија. Поточно, произведува дронови за напад со долг дострел „ФП-1“ и крстосувачки ракети „ФП-5“ Фламинго. Компанијата официјално го објави развојот на балистичките ракети „ФП-7“ и „ФП-9“ во септември 2025 година. Во февруари, го демонстрираше првото тест лансирање на „ФП-7“. Беше објавено дека ракетите „ФП-7“ се дизајнирани за напади на дострел до 250-300 км, а „ФП-9“, до 850 км.

На почетокот на јуни, украинскиот претседател Володимир Зеленски објави дека Киев е блиску до развој на сопствена балистичка ракета што може да се користи за напади на цели во Русија. Тој истакна дека украинските напади врз руските воени инсталации со користење на претходно развиени дронови и ракети се доказ дека Украинците нема „едноставно да умрат тивко“, туку ќе одговорат и ќе станат посилни.