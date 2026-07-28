Пожарите во Франција и Шпанија: „Борба на Давид против Голијат“

Состојбата во Франција и Шпанија е малку подобра отколку во претходните денови, но пожарите сѐ уште се многу сериозни. Во Жиронда, уште 500 хектари изгореа во последните 24 часа, но пожарникарите велат дека денот бил поповолен и дека новите жаришта се претежно под контрола.

Пожарот досега уништи 240 куќи, повреди вкупно 88 пожарникари, а 2.750 пожарникари, 18 воздухоплови, 1.500 војници и 1.440 припадници на безбедносните сили се на терен. Еден волонтер (38) загина.

Пожарот западно од Бордо можеби се стабилизирал, но сè уште е далеку од тоа да биде изгаснат. Висок службеник за противпожарна заштита во департманот Жиронда рече дека тие водат битка меѓу Давид и Голијат. Пожарникарите се соочуваат со многу посилен противник, но се надеваат дека нивната стратегија ќе функционира.

Францускиот претседател Емануел Макрон ја опиша како најлошата криза со шумски пожари во Франција од Втората светска војна.

На источниот брег на Шпанија, пожарот во близина на Валенсија малку се намали. Заканата за Мадрид исто така се намали во последните 24 часа, но десетици илјади луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови во погодените области.

Службите за итни случаи сè уште работат со полн капацитет и се подготвуваат за четвртиот топлотен бран на летото, кога температурите би можеле да достигнат 40 степени Целзиусови.

Метеоролошката служба на Шпанија сега предупредува на екстремен ризик од нови пожари.

Би-Би-Си ги анализираше сателитските снимки од Copernicus Sentinel-3 што ги прикажуваат пожарите и чадот над Шпанија.

Снимките направени вчера покажуваат дебели столбови чад што се издигаат над делови од земјата, а најголемиот доаѓа од пожар западно од Мадрид. Столбови чад се видливи и во близина на Валенсија. Термичките мерења направени од сателит покажуваат дека пожарите на двете локации сè уште горат.

Снимката, направена од надморска височина од неколку стотици километри, го покажува обемот на пожарот, но и како чадот може да се прошири далеку над подрачјето зафатено од пожарот и да го влоши квалитетот на воздухот на многу пошироко подрачје.

Пожарот значително се разгоре во Леж-Кап-Ферет, крајбрежна област западно од Бордо, која веќе е опустошена од шумски пожари, соопштија локалните власти.

Наредбата за евакуација останува на сила, а властите предупредуваат дека е клучно луѓето да не се враќаат во областа.

Шпанскиот премиер Педро Санчез зборуваше на прес-конференција за шумските пожари.Тој рече дека владата ќе ги мобилизира сите потребни ресурси за да ги изгасне последните жаришта на пожарите.

Во објава на Икс, тој предупреди дека Шпанија не смее да ја намали својата будност и дека наредните денови ќе бидат особено тешки поради зголемувањето на температурите.

Повисоките температури би можеле да го отежнат гаснењето на пожарите, но исто така би го зголемиле ризикот од избувнување на нови, додаде шпанскиот премиер.