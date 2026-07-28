Израелските доселеници извршиле 1.330 напади на Западниот Брег од јануари

ОН соопшти дека израелските доселеници извршиле повеќе од 1.330 напади во окупираниот регион Западниот Брег од почетокот на 2026 година, предизвикувајќи жртви и штети на палестинскиот имот.

Канцеларијата на ОН за хуманитарни прашања (OCHA) во понеделник изјави дека е длабоко загрижена „поради ескалацијата на насилството низ Западниот Брег во последните денови“.Агенцијата изјави дека од јануари „документирала повеќе од 1.330 инциденти во кои биле вклучени израелски доселеници, што резултирало со жртви, материјална штета или и двете“.

Според OCHA, најмалку осум Палестинци, вклучувајќи едно дете, и двајца Израелци се убиени од минатиот четврток, додека други се повредени. Канцеларијата додаде дека домовите, џамиите, дрвјата и земјоделските објекти биле изгорени или вандализирани, а некои биле целосно уништени. Се вели дека најмалку десет палестински семејства биле раселени од најновиот бран насилство.

На Западниот Брег во последните недели се забележува ескалација на насилството на доселениците врз Палестинците и нивниот имот. Палестинските и меѓународните организации за човекови права велат дека израелските војници ги затвориле очите пред нападите на доселениците и, во некои случаи, учествувале во нив.