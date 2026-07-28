Стотици поранешни израелски функционери бараат Трамп да го притисне Нетанјаху за насилството на доселениците

28/07/2026 16:40

Околу 600 поранешни високи израелски функционери испратија писмо до американскиот претседател Доналд Трамп пред неговата средба со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, барајќи од него да дејствува во врска со ескалацијата на насилството меѓу доселениците на окупираниот Западен Брег.

Според писмото, откриено од медиумите на хебрејски јазик, поранешните функционери предупредиле на она што го опишале како „терористичка активност што ја вршат доселениците“ на Западниот Брег.

Потписниците, вклучувајќи ги поранешните високи функционери од израелската војска, Мосад, Шин Бет и Министерството за надворешни работи на Израел, рекоа дека растечкиот бран насилство може да се покаже како „подеструктивен“ од нападот на Хамас на 7 октомври и неговите последици.

Писмото е испратено до Белата куќа и неколку американски функционери, вклучувајќи ги Џаред Кушнер и Стив Виткоф. Потписниците го повикаа Трамп директно да интервенира и да го искористи своето влијание за да изврши притисок врз владата на Нетанјаху да ја запре ескалацијата.

„Никој освен вас, господине претседателе, не може да ја спречи оваа катастрофа. Се надеваме дека ќе го искористите вашиот претстоен состанок со нашиот премиер за да доставите силна и јасна порака за ова прашање“, се вели во писмото.

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