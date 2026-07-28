Трамп сега не му верува на Путин, пишува „Волстрит џорнал“

Доналд Трамп го гледа рускиот претседател Владимир Путин во сè понеповолно светло, изјавија извори блиски до американскиот лидер за „Волстрит џорнал“.

Според нив, Трамп првично верувал дека руската армија ќе ја победи Украина на бојното поле. Путин постојано му кажувал лично на Трамп за претстојниот колапс на фронтот на украинските вооружени сили: на пример, за време на телефонскиот повик на 14 јули, тој тврдел дека ситуацијата за Киев е „критична“, а на 9 март зборувал за „многу успешното напредување“ на руските трупи. По средбата со Путин во Алјаска во август 2025 година, Трамп тврдеше дека Украина веќе ја изгубила војната и дека Володимир Зеленски „нема карти“.

Трамп, според ВСЏ, му рекол на Путин дека сака војната да заврши. Тој ги навел огромните загуби на фронтот, кои, според западните проценки, достигнале 1,4 милиони за руската армија (вклучувајќи ги убиените и ранетите) и приближно 2 милиони за двете армии. Според британските разузнавачки служби, Путин изгубил 500.000 војници на фронтовските линии, вклучувајќи ги и убиените.

Но, и покрај овие загуби и нападите од украинските дронови, кои стигнуваат до сибирските градови на 3.000 километри од границата, Путин не се откажал од својата стратешка цел за потчинување на Украина, според американските претставници. Тие исто така забележуваат дека Трамп останува оптимист во врска со изгледите за мирно решавање на војната.

Трамп, според извори на ВСЏ, бил импресиониран од способноста на Украина да се спротивстави и од нападите со долг дострел на руска територија, кои погодија десетици рафинерии за нафта, а потоа и логистички центри. Трамп, исто така, се „восхитува“ на украинската индустрија за беспилотни летала, која произведува над милион дронови годишно, а особено на способноста на Киев да ги одбие нападите на „Шахед“, со кои американските трупи се справуваат во Иран, нагласуваат извори на ВСЏ.

Ова, заедно со кампањата на европските лидери, го промени ставот на Трамп кон Зеленски, кого американскиот претседател сè повеќе го смета за победник. Сепак, колку долго ќе трае оваа промена во преференциите на Трамп е нејасно, нагласуваат извори на ВСЏ. Во минатото, Путин успешно ја унапредуваше својата позиција во разговорите со Трамп и неговите помошници, нагласуваат тие.

На почетокот на летото, Белата куќа планираше повторно да ги испрати Стив Виткоф и Џаред Кушнер во Москва на разговори. Но, нивната посета се одолговлекува, а Кремљ продолжува да инсистира дека „целите на Специјалната воена операција ќе бидат постигнати“, војниците „напредуваат“ и дека е потребна „тампон зона“ на границата со Украина, вклучително и поради упадот на украинските вооружени сили во Курската област.

Новиот предлог на Трамп до Путин е воздушно примирје. Претседателот на САД планира да разговара за прашањето со Украина со Зеленски, кој пристигна во Вашингтон еден ден претходно. Кремљ, сепак, не гледа „ништо конкретно“ во новите формули за спогодба, изјави прес-секретарот на претседателот Дмитриј Песков на 27 јули. Следниот ден, тој додаде дека заканата што ја претставува „киевскиот режим“ мора да се „спречи и елиминира еднаш засекогаш“.