Оштетени мостови, паднати згради, испукани патишта од силниот земјотрес во Јапонија

Силен земјотрес го погоди југозападниот дел на Јапонија во неделата, уривајќи згради, предизвикувајќи пожари и испраќајќи најмалку 50 луѓе во болница, објави јапонскиот радиодифузер НХК. Премиерката Санае Такаичи потврди дека земјотресот предизвикал голема штета и дека властите сè уште ја проценуваат големината на катастрофата.

Снимките објавени од НХК покажаа повеќе пожари, оштетени мостови, излетан товарен воз и испукани патишта на островот Кјушу. Радиодифузерот соопшти дека се урнале најмалку 12 куќи. Неколку луѓе биле заробени во трговскиот центар „Еон“ во Кумамото откако експлозија ја погодила зградата по земјотресот.

Земјотресот го погодил подрачјето во 16,27 часот по локално време (09,27 по средноевропско). Јапонската метеоролошка агенција (JMA) соопшти дека имал магнитуда од 7,1 степени. Американскиот геолошки завод ја процени магнитудата на 6,8.

Полицијата стравува дека помеѓу 20 и 30 вработени во трговскиот центар „Еон Мол“ во Кумамото се водат како исчезнати, објави НХК, повикувајќи се на јапонската Национална полициска агенција.

Според полициски извори, контактот со вработените е изгубен, а службите за итни случаи се обидуваат да утврдат дали некој е заробен во зградата.

НХК претходно објави дека вработените во трговскиот центар ги евакуирале клиентите од зградата пред експлозијата.

Неколкумина се водат како исчезнати откако оџак се урна во фабрика во Кумамото. Несреќата се случила во фабриката Јацуширо на „Нипон пејпер индустрис“, еден од најголемите индустриски погони во областа.