Зеленски прати писмо на Путин во кое предлага прекин на огнот по линијата на фронтот и лична средба

04/06/2026 21:46

 

Украинскиот претседател Володимир Зеленски објави отворено писмо до Владимир Путин на својата веб-страница. Во него, украинскиот лидер предложи прекин на огнот по целата линија на фронтот и средба лице в лице на шефовите на држави на неутрална територија. „Украинскиот лидер нема работа во вашиот главен град, исто како и рускиот лидер во Киев. Постојат земји кои традиционално се домаќини на лидери за решавање на прашања од војна и мир. Швајцарија, Турција, арапските земји – многумина можат и сакаат да бидат домаќини на оваа средба. Лидерите се тие кои одлучуваат за клучните прашања – ова отсекогаш било и секогаш ќе биде така“, напиша тој во писмото. Зеленски нагласи дека Украина е подготвена целосно да ги запре непријателствата за да го започне дипломатскиот процес и дека САД би можеле да го следат прекинот на огнот.

Во своето обраќање, украинскиот претседател, исто така, предложи размена на затвореници „сите за сите“ и враќање на сите евакуирани цивили и деца. Тој изјави дека во мај, руската армија изгубила над 30.000 луѓе, од кои 63% биле убиени, а 37% сериозно ранети. Зеленски, исто така, го забележува заморот на руското општество од војната, која сега е во својата петта година. „Немате пари ниту политичка моќ да продолжите да ја купувате лојалноста на Русите“, напиша тој, наведувајќи го недостигот на бензин, зголемувањето на цените и неподготвеноста на руските граѓани да ја продолжат војната.

Зеленски истакна дека Украина ја донесе војната во Русија, а Путин беше првиот руски лидер кој беше принуден да се обрати на Северна Кореја за помош и да стане целосно зависен од Кина. Тој предупреди дека ако Путин не ја заврши војната, Украина ќе продолжи да се бори, а руската историја, рече Зеленски, е полна со случаи каде што заморот од војната доведе до промени. „Ова не е закана од мене или од Украина. Ова се факти од руската историја… Со вашата војна, засекогаш ги поделивте Украина и Русија. Линијата на фронтот сега е местото каде што дипломатијата мора да започне“, нагласи тој.

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