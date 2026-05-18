Временски пресврти во Европа: По мразовите, нагло зголемување на температурите

Во Европа се очекува ненадеен пораст на температурите по мразовите, при што температурите во многу земји, вклучувајќи ги Франција и Англија, ќе се зголемат за дури 15 степени Целзиусови во наредните денови, додека топлото време би можело да отстапи место на снежни врнежи во делови од Соединетите Американски Држави.

По подолг период на студено време низ поголемиот дел од континентот, во наредните денови се очекува пресврт во Европа, со потоплиот воздух што се движи кон западните и централните делови.

Фронт со висок притисок над Северниот Атлантик и бавно движечка ниска температура над јужна Скандинавија го повлекоа арктичкиот воздух на југ минатата недела, со што температурите се намалија за 10 до 15 степени Целзиусови под сезонскиот просек повеќе од една недела.

Ноќните мразови ги погодија земјоделците, вклучително и во Франција, каде што одгледувачите на грозје запалија оган за да ги заштитат своите лозја.

Ваквото време станува сè поретко во последните децении, бидејќи Европа продолжува да се затоплува побрзо од кој било друг континент поради ефектите од климатската криза, објавува британскиот весник.

Студениот, нестабилен воздух, во комбинација со силното мајско сонце, истовремено предизвика широко распространети грмотевици, со околу 750.000 удари од гром регистрирани низ Европа и околните области помеѓу 11 и 16 мај.

Националната метеоролошка и хидролошка служба на Србија издаде црвени предупредувања за силни ветрови, обилни врнежи од дожд и град, објавува „Гардијан“.

Кон крајот на оваа недела, метеоролозите предвидуваат дека во западните делови на континентот ќе се формира голема област со висок притисок, привлекувајќи топол воздух од Северна Африка.

До петок, температурите во многу земји, вклучувајќи ги Франција и Англија, би можеле да се зголемат за 15 степени Целзиусови, достигнувајќи 30 степени во Шпанија и Португалија.

Ноќните минимални температури во овие региони би можеле да ги надминат дневните максимални температури регистрирани минатата недела.

Драматични температурни контрасти се случуваат и низ САД оваа недела, пишува весникот.

На северозапад, каде што температурите се искачија на околу 30 степени Целзиусови минатата недела, студениот воздух се движи кон југ од Канада и комуницира со нискиот притисок за да ја донесе втората зимска бура во регионот овој месец.

Значителни снежни врнежи се прогнозираат за повисоките места во Вајоминг, северно Колорадо и североисточна Јута на почетокот од оваа недела, со можни снежни врнежи до 46 сантиметри во највисоките области.

Во исто време, се очекува ветровите со налети до 96 километри на час да предизвикаат снежни бури и да создадат опасни услови за возење на некои места.

Сепак, појуждопадно, силните ветрови и постојано ниската влажност донесоа црвени временски предупредувања во неколку американски држави, сигнализирајќи зголемен ризик од пожари.

На исток, остриот контраст помеѓу студениот воздух и потоплите, повлажни услови низ централниот дел на САД веројатно ќе поттикне понатамошен развој на грмотевици, предвидуваат метеоролозите.

Центарот за предвидување на бури предупреди на 15 проценти шанса за торнада во четири централни американски држави, кои опфаќаат регион со речиси 900.000 луѓе.