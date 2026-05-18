Гебрејесус: Живееме во тешки, опасни времиња

18/05/2026 16:04

Во Женева денеска почна 79-то Светско здравствено собрание, на кое шефот на Светската здравствена организација (СЗО), Тедрос Аданом Гебрејесус, ги истакна предизвиците со кои се соочува ова тело на ОН.

– Живееме во тешки, опасни и поделени времиња – рече Тедрос на отворањето на собирот, кој доаѓа само еден ден откако СЗО прогласи меѓународна вонредна состојба за јавното здравје во Конго и Уганда, по избувнувањето на смртоносниот вирус Ебола.

Како што пренесе ДПА, главната цел на собранието, кое е највисокото тело за носење одлуки на СЗО, а која се однесува на усвојувањето на анексот за Пристап до патогени и споделување на придобивките (PABS) – клучен дел од Пандемискиот договор на СЗО – не се очекува да се постигне на овој собир поради недостиг на консензус меѓу земјите членки.

Во соопштението на почетокот на месецов, СЗО наведе дека системот PABS е наменет да обезбеди брзо споделување на патогени со пандемиски потенцијал, како и праведно и еднакво споделување на придобивките што произлегуваат од нивната употреба, како што се вакцини, дијагностика и терапевтските средства.

Финализирањето на Анексот PABS е неопходно за земјите да можат да продолжат со потпишувањето и ратификацијата на Пандемискиот договор, кој беше усвоен минатата година без овој анекс. Сепак, ратификацијата во поединечните земји може да продолжи дури откако тој ќе биде комплетиран.

Поврзани содржини

Временски пресврти во Европа: По мразовите, нагло зголемување на температурите
Пронајдени четирите тела во морска пештера на Малдивите
Зошто е толку тешко да се управува со Велика Британија?
Украина го менува текот на војната: „Русите се во опасност од колапс“
Иран планира да им наплаќа на најголемите ИТ компании за каблите низ Ормускиот теснец
Шпанските конзервативци ги загубија мнозинството во Андалузија; ќе тропнат на врата кај крајната десница
Руски дрон погодил кинески брод во Украина
Платена кауција од 2,7 милиони евра за поранешниот шеф на кабинетот на Зеленски, Андриј Јермак

Најчитани