Пронајдени четирите тела во морска пештера на Малдивите

Мале — Италијанското Министерство за надворешни работи соопшти во понеделник дека спасувачите ги пронашле телата на четворица италијански нуркачи длабоко во подводна пештера на атол на Малдивите, четири дена откако беа пријавени како исчезнати.

Потрагите продолжија во понеделник откако беа прекинати по смртта на локален воен нуркач за време на опасната мисија за обид за нивно достигнување.

Владата на островската нација во Индискиот Океан потврди дека телата биле забележани во највнатрешниот дел од пештерата од страна на тројца фински експерти за нуркање, поддржани од полицијата и војската на Малдивите.

„Како што се сметаше претходно, четирите тела беа пронајдени во пештерата, не само во пештерата, туку и длабоко во пештерата во третиот сегмент од пештерата, што е најголемиот дел“, рече Ахмед Шаам, портпарол на владата на Малдивите.

Тој рече дека четворицата биле пронајдени „скоро заедно“.

„Планот е да се обидат да извлечат две тела утре, а можеби и другите две следниот ден“, рече Шаам во гласовен клип испратен до медиумите.

Европската мрежа за предупредување за нуркачи, која ги распореди тројцата фински нуркачи, на својата веб-страница изјави дека тие се технички и пештерски нуркачи со меѓународно искуство во мисии за пребарување и спасување, вклучувајќи операции во „длабоки надземни средини, затворени простори и сценарија со висок ризик“.

Тимот користел напредни технички системи, вклучувајќи ребредери со затворен круг, систем кој го рециклира издишаниот гас за дишење и го отстранува јаглерод диоксидот преку хемиски чистач, овозможувајќи „значително подолги нуркања“, објасни организацијата.

Телото на петтиот Италијанец – инструктор за нуркање – беше пронајдено порано надвор од пештерата. Петмината истражувале пештера на длабочина од околу 50 метри (160 стапки) во атолот Ваву во четврток, според италијанското Министерство за надворешни работи. Ограничувањето за рекреативно нуркање на Малдивите е 30 метри (98 стапки).

Тројца фински нуркачи, експерти за длабоко и пештерски нуркање, пристигнаа на Малдивите во недела.

Портпаролот на претседателот на Малдивите, Мохамед Хусеин Шариф, претходно изјави дека потрагата е прекината откако Мохамед Махуди, член на Малдивските национални одбранбени сили, почина од подводна декомпресија откако беше префрлен во болница во главниот град во саботата.

Првичните тимови веќе нуркаа за да го идентификуваат и означат влезот во пештерскиот систем каде што исчезнаа Италијанците. Причината за смртта сè уште се истражува.(АП)