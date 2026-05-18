Украина го менува текот на војната: „Русите се во опасност од колапс“

Овогодишната парада за Денот на победата во Москва на 9 мај беше сè друго освен триумфална. За прв пат по две децении, тенковите и другите воени возила не се прошетаа низ Црвениот плоштад за да ја прослават победата на Советскиот Сојуз над нацистичка Германија. Руските власти сметаа дека е премногу ризично да има масовни оклопни возила и ракетни лансери во блиските области, бидејќи тие би биле премногу привлечна цел за сè поефикасните украински беспилотни летала. Мобилниот интернет во Москва и Санкт Петербург беше исклучен пред големиот ден од безбедносни причини. Голем број системи за воздушна одбрана беа донесени од оддалечените делови на земјата.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски стави сол на раната и издаде декрет со кој „дозволува“ парадата да продолжи, велејќи дека Црвениот плоштад нема да биде нападнат.

Ова се случи кратко откако Украина и Русија се согласија на тридневен прекин на огнот посредуван од САД, иако до 10 мај двете страни се обвинуваа меѓусебно за негово кршење. Зборувајќи по парадата, рускиот претседател Владимир Путин рече дека верува оти војната „се ближи кон својот крај“.

Симболиката на ослабената парада е тешко да се прецени. Денот што требаше да ја претставува воената моќ на Путинова Русија всушност ја покажа нејзината ранливост и слабост. Во таа смисла, парадата верно ги одрази неуспесите на Русија на бојното поле, како и стравот на Москва од сè поефикасни украински напади со долг дострел.

Иницијатива на страната на Киев

За прв пат по речиси три години, иницијативата се префрли на Украина. Откако издржа сурова зима во која нејзините градови и енергетската мрежа беа подложени на масовни руски напади со беспилотни летала и ракети речиси секоја вечер, Украина сега почнува да го менува текот на војната.

Не само што очекуваната пролетна офанзива на Русија не успеа, туку во април руските сили ја забележаа својата прва нето загуба на територија од август 2024 година, кога Украина зазеде територија во руската Курска област. Институтот за проучување на војната (ИСВ), тинк-тенк од Вашингтон, неодамна наведе неколку причини за успесите на Украина: контранапади на терен и напади со среден дострел од страна на украинските сили, крајот на нелегалната употреба на терминалите Старлинк во Украина од страна на Русија и параноичното ограничување на апликацијата Телеграм од страна на Кремљ во самата Русија.

Според пресметките на „Економист“, врз основа на мапите на ИСВ, Русија ја изгубила контролата врз 113 квадратни километри територија во последните 30 дена.

„Ова делува како пресвртница во војната“, вели сер Лоренс Фридман, емеритус професор по воени студии на Кингс колеџ во Лондон. „Ако Русите не покажат никакви резултати за целата нивна напорна работа, не би ме изненадило ако работите почнат да се распаѓаат во некои делови од бојното поле“.

Поголеми жртви

Загубите на војниците, кои се движат околу 35.000 месечно, ја надминуваат брзината со која Русија може да регрутира замени. А зад тие сурови бројки, од речиси 1,4 милиони мртви и сериозно ранети од почетокот на руската инвазија, лежи уште потемна приказна. До минатата година, односот на убиени руски војници и ранети беше помеѓу 1:2 и 1:3, што е лошо според современите стандарди, но приближно во согласност со претходните војни. Но, во март, украинскиот претседател Зеленски рече дека Русија сега има речиси двајца мртви војници за секој ранет.

„Стоицизмот и фатализмот на руските војници се веројатно застарени“, вели Фридман.

Се чини дека бројот на жртви расте бидејќи таканаречените ФПВ дронови („гледање од прво лице“)сега се одговорни за голем дел од жртвите (можеби дури 80 отсто). Опремени со експлозиви, овие дронови ги ловат непријателските војници и ги отежнуваат медицинските евакуации, кои никогаш не биле висок приоритет за руската војска. „Русите едноставно ги оставаат ранетите на бојното поле“, вели Сет Џонс, виш воен аналитичар во Центарот за стратешки и меѓународни студии во Вашингтон.

Руските војници се жалат дека новите автономни беспилотни летала на Украина се нечујни сè додека не тргнат во напад. Тие користат вештачка интелигенција и се водат преку оптички влакна за да се избегне пречки во сигналот.

Алекси Чадаев, директор на центарот за развој и тестирање на беспилотни летала во Велики Новгород, Русија, на 7 април напиша дека Русија „ја изгубила својата предност“ во изминатите шест месеци и има проблеми со приближувањето на трупите до фронтовските линии. „Имаме огромни проблеми со приближувањето на луѓе и опрема до фронтовските линии“, напиша тој. „Дури 90 отсто од загубите на нашите екипажи со беспилотни летала се случуваат за време на овие пристигнувања на фронтовските линии“. Како резултат на тоа, Русија мораше да ја ограничи големината на воените конвои во регионот Донецк за да ги отежни нивното забележување од страна на украинските дронови. Не е дозволено да се движат повеќе од два камиона заедно истовремено.

Смртоносни дронови

Смртоносната зона на дронови, широка околу 20 километри помеѓу фронтовските линии, сега се протега длабоко на руската страна, тврди Сер Лоренс Фридман. Ова влијае многу повеќе на руските операции отколку на украинските, бидејќи Русите се тие што се обидуваат да напредуваат. За Украина, многу поефикасна одлука е да се уништи логистиката и инфраструктурата што ја поддржуваат офанзивата отколку да се убијат малкуте војници што моментално ги водат нападите. Украинците се соочуваат со слични проблеми во оваа зона презаситена со дронови, но тие ставаат многу поголема вредност на животите на своите војници и почесто користат беспилотни копнени возила за евакуација на ранетите и доставување залихи близу до фронтот. Покрај тоа, на повеќето фронтови тие дури и не се обидуваат да напредуваат.

А надвор од фронтовските линии, Русија трпи сè поголеми загуби од украинските дронови со среден дострел, кои имаат дострел помеѓу 50 и 300 километри. Украинскиот претседател неодамна изјави дека набавката на вакви системи оваа година е пет пати поголема отколку во целата 2024 година. Украинските цели вклучуваат складишта за муниција, магацини за беспилотни летала, командни центри, противвоздушни ракетни лансери, радари и локации каде што се концентрирани оклопни возила и војници.

Покрај неуспесите на бојното поле, Русија е погодена и од зголемениот обем, дострел и интензитет на украинските напади длабоко во самата Русија. Во март, Украина за прв пат изврши повеќе напади со дронови со долг дострел од Русија. Економските и воените цели на речиси 2.000 километри од украинската граница сега се редовни цели.

Ова значи дека дури 70 отсто од руското население е во дострел на украинските беспилотни летала. „Овие напади нанесоа психолошка штета на Русија“, вели Џонс.

На 25 април, напад врз воздухопловната база Шагол, длабоко во јужен Урал, оштети четири од најдобрите борбени авиони на Русија. На почетокот на мај, рафинерија за нафта и пумпна станица во Перм, исто така во Урал, исто така беа запалени. Нафтената инфраструктура во неколку региони, како и пристаништата за извоз на нафта, сѐ повеќе се цел. Ројтерс објави дека нападите врз пристаништата и рафинериите во април ја принудија Русија да го намали производството на нафта за дури 400.000 барели дневно. Зеленски на 29 април изјави дека внатрешните руски извештаи покажуваат дека пристаништата Новоросијск и Уст-Луга работат со 38% и 43% под капацитетот. Сепак, вкупниот извоз на руска нафта се намали само за 7% во април, додека приходите речиси се удвоија поради војната во Иран.

Огромна големина

Огромната територијална големина на Русија, заедно со систематската едногодишна кампања на Украина за слабеење на руската воздушна одбрана, ја прави заштитата дури и на најважните објекти речиси невозможна.

„Тие не можат да се одбранат од напади со дронови со конвенционална воздушна одбрана базирана на зони“, вели Џонс. „А многу од локациите што треба да ги штитат дури и немаат одбрана од близок дострел“. Додека Украина разви неколку видови дронови-пресретнувачи кои сега соборуваат околу 95 проценти од руските дронови за напад „Шахед“, Русија бавно развива свои верзии на такви системи.

Клучното прашање е дали неуспесите на Русија на бојното поле и нејзините зголемени напади врз економската инфраструктура покажуваат дека Путин е сè понеспособен да ги постигне своите цели во Украина. Сер Лоренс Фридман вели дека многу ќе зависи од следните неколку месеци, особено дали Русија може да најде одговор на сè поефикасните беспилотни летала на Украина. Друга непозната работа е дали Русија гради сили за голема летна офанзива. „Реалноста е дека тие имаат проблеми на бојното поле и многу малку работи им одат во прилог“, вели тој.

Џонс се согласува. „Тешко е да се види како би можела да се подобри ситуацијата за Русија. Извештаите што му доаѓаат на Путин овие денови се прилично мрачни“. (Економист)