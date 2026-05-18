Куба набави најмалку 300 дронови од Иран и Русија, подготвени да ги користат за напади врз американски бази и бродови

Американскиот медиум „Аксиос“ објави дека Куба има повеќе од 300 воени дронови и дека е разговарано за нивна можна употреба за напади врз американската база во заливот Гвантанамо, американските бродови во Карибите и најјужната точка на континенталниот дел на САД.

Според извештајот, Куба ќе набави дронови за напад од Иран и Русија почнувајќи од 2023 година. Американските претставници наводно веруваат дека кубанската разузнавачка служба се обидувала да проучи како Иран им се спротивставил на САД за време на претходните конфликти.

„Аксиос“ исто така известува, повикувајќи се на американските разузнавачки информации, дека ирански воени советници неодамна биле во Хавана.

Еден американски претставник рече дека фактот што таквата технологија се наоѓа во близина на САД е загрижувачки, особено поради врските на Куба со Иран, Русија и други актери што Вашингтон ги смета за закана.

Во извештајот, исто така, се наведува дека Русија и Кина наводно имаат шпионски објекти во Куба за собирање разузнавачки информации.

Американските претставници, меѓу другото, проценуваат дека околу 5.000 кубански војници се бореле на страната на Русија во војната во Украина. Се вели дека некои од нив, по враќањето, ги пренеле своите искуства за употребата на беспилотни летала и модерното војување.

Куба се соочува со сериозна економска и енергетска криза. Електричната мрежа на земјата претрпе делумен колапс во последните денови, а големи делови од островот остануваат без електрична енергија до 20 часа на ден.

Ситуацијата дополнително се влоши откако американскиот претседател Доналд Трамп се закани со санкции против земјите што снабдуваат гориво на Куба. После тоа, според извештајот, Венецуела и Мексико ги намалија испораките на нафта.

Трамп претходно изјави дека очекува „колапс“ на кубанската влада и рече дека САД сакаат промени во комунистичката влада.

За време на неодамнешната посета на Хавана, директорот на ЦИА, Џон Ратклиф, наводно, ја пренел пораката дека Вашингтон ќе соработува со Куба само ако властите спроведат „фундаментални промени“.

Во исто време, Министерството за правда на САД планира да го обвини Раул Кастро за неговата наводна вмешаност во нападот врз хуманитарна група во 1996 година.

Американските претставници повторија за „Аксиос“ дека Куба нема воена моќ каква што имаше во 1962 година, но предупредуваат дека нејзината близина до САД и соработката со Русија и Иран предизвикуваат загриженост во Вашингтон.