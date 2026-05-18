Минатата ноќ повеќе загинати во Русија отколку во Украина од нападите

Војната во Украина се шири во градови, пристаништа, станбени згради, училишта, рафинерии, аеродроми и во секојдневието на луѓе што утрото го дочекуваат со прашањето што останало недопрено. Според украинските власти, Русија во текот на ноќта извршила напади со беспилотни летала, ракети, воздушни удари и гранатирање врз повеќе украински региони, меѓу кои Одеса, Днипро, Запорожје и Херсон. Во нападите, како што пренесуваат македонските медиуми повикувајќи се на Ројтерс и локални украински власти, загинало најмалку едно лице, а повеќе од 30 биле повредени.

Во Одеса украинските власти соопштиле дека беспилотни летала погодиле станбени згради, училиште и градинка. Во одделен напад Днипро бил погоден со ракети. Според регионалниот гувернер Олександр Ханжа, повредени биле 18 лица, меѓу нив двегодишно девојче и десетгодишно момче. Во Запорожје биле пријавени тројца повредени, а во Херсон едно лице загинало и деветмина биле ранети, според објавите на локалните украински власти.

Во исто време руските власти пријавија украински дронски напади врз Москва и други делови на Русија. Најмалку четири лица загинале во украински напади врз Москва и други руски региони, од кои три во московскиот регион. Градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин изјави дека руската воздушна одбрана уништила 81 беспилотно летало што се движело кон Москва, а во нападите биле ранети 12 лица и оштетени три станбени објекти.

Според истите извештаи, украинскиот Генералштаб соопшти дека во еден од нападите бил предизвикан пожар во фабрика во близина на Москва, специјализирана за производство на високопрецизно оружје, како и дека бил погоден команден пункт поврзан со движењето на беспилотни летала во окупиран дел од Донецк. Руската

Длабочината на територијата повеќе не е сигурна заштита. Дроновите ја поместуваат границата меѓу фронтот и заднината, а инфраструктурата – рафинерии, депоа, фабрики, командни пунктови – станува дел од постојана воена пресметка. И Москва и Киев негираат дека намерно гаѓаат цивилни цели. Но фактите што излегуваат од теренот – повредени деца, оштетени станбени објекти, училишта, градинки, урнатини во населени места – покажуваат дека цивилниот простор одамна е вовлечен во воената машинерија.

Украина во последните недели ги засилува нападите со беспилотни летала врз цели длабоко во Русија, особено врз рафинерии, депоа, цевководи и друга клучна инфраструктура. Русија, пак, продолжува со ноќни напади врз украински градови и региони. Војната што почна со руската инвазија во февруари 2022. година сè повеќе личи на долга пресметка на исцрпување, во која економската, енергетската и психолошката штета стануваат дел од стратегијата.