(Видео) Земјотрес во Кина – најмалку две лица загинаа, а 7 000 се евакуирани

Најмалку две лица загинале, а повеќе од 7 000 се евакуирани од градот Лиуџоу, откако земјотрес со јачина од 5,2 степени според Рихотеровата скала утрово го погоди регионот Гуангси во југозападна Кина, јавуваат светските агенции. Според Ројтерс, операциите на надлежнит служби за пребарување и спасување се во тек, а властите соопштија за прекини во прекини во сообраќајот, додека траат проверките на патната и железничка инфраструктира во регионо.

Државната кинеска телевизија Си-си-ти-ви (CCTV) и новинската агенција Ксинхуа, објавија дека се потврдени два смртни случаи, додека еднои лице води како исчезнато. Дополнително, се наведува дека четири лица било хоспитализирани, но, според првичните извештаи, кај ниту едно не се констатирани повреди опасни по живот.

Според кинеската државна телевизија, во потресот, кој бил регистиран во раните утрински часови, 13 згради се урнале или имаат оштетувања.

Надлежните власти, исто така, предупредиле за можни прекини во сообраќајот додека се проверува состојбата со железничката инфраструктура во регионот погоден од земјотресот.

Комуникациските мрежи, далноводите за електрична енергија и системите за снабдување со вода и гас во погодената област се во исправна состојба и нивната работа се одвина нормално, објавија кинеските државни медиуми, пренесе Ројтерс.