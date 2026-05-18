Брисел воведува нови правила при набавките на критични минерали за да ја намали зависноста од Кина

18/05/2026 10:50

Брисел планира да ги принуди компаниите во Европската унија клучните сировини и компоненти да ги набавуваат најмалку три различни добавувачи, во обид да се намали зависноста од Кина.

Како што објавува лондонски „Фајненшл Тајмс“, новите правила би се однесувале на компании во повеќе стратешки сектори, како хемиската индустрија и производството на индустриски машини, при што би било ограничено учеството на еден добавувач на околу 30 до 40 отсто од набавките. Остатокот би морал да се обезбедува од најмалку три други коминтенти од различни земји.

Мерките се дел од пошироките напори на ЕУ да ја намали изложеноста на ризици поврзани со доминацијата на Кина во преработката на клучни минерали што се користат во производство на полупроводници, електрични возила и напредно оружје.

Комесарот за трговија на Европска унија, Марош Шефчович, исто така најавува можни казнени царини за кинески хемикалии и машини, со цел да се намали трговскиот дефицит и да се заштитат европските компании од „трговска агресија“.

Паралелно, Шефчович и американскиот државен секретар, Марко Рубио, потпишале меморандум за соработка во областа на критичните минерали.

Предлозите треба да бидат разгледани на состанок на Европската комисија на 29 мај, а можно е да бидат одобрени од лидерите на ЕУ до крајот на јуни

Поврзани содржини

Куба набави најмалку 300 дронови од Иран и Русија, подготвени да ги користат за напади врз американски бази и бродови
Минатата ноќ повеќе загинати во Русија отколку во Украина од нападите
(Видео) Земјотрес во Кина – најмалку две лица загинаа, а 7 000 се евакуирани
Вашингтон го отфрла мултилатерализмот: Трамп ги повлече САД од 66 меѓународни тела
Бројот егзекуции во светот во 2025 достигнал рекордно ниво за последните 44 години
Ракетите со кои Русија убиваше цивили во Киев се полни со американски делови, пишува „Фајненшел тајмс“
Најголем украински напад со дронови на Москва досега во војната. Има загинати
Трамп замина, во вторник Путин ќе оди во Кина