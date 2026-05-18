Иран планира да им наплаќа на најголемите ИТ компании за каблите низ Ормускиот теснец

По блокадата на Ормускиот теснец, Иран планира да ја преземе контролата врз каблите поставени под водниот пат. Овие кабли носат голем обем на интернет сообраќај помеѓу Европа, Азија и Персискиот Залив, вклучувајќи податоци за финансиски трансакции. Извештаите за ова почнаа да се појавуваат во иранските медиуми поврзани со Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), забележа Си-Ен-Ен.

Поточно, медиумите тврдат дека Техеран има намера да бара од компании како што се Гугл, Мајкрософт, Мета и Амазон да плаќаат за користење на интернет кабли. За возврат, ќе се наплаќа надомест за лиценцирање за инсталација на нови комуникациски линии, а само на иранските компании ќе им биде дозволено да ги одржуваат. „Ќе наплаќаме за интернет кабли“, потврди портпаролот на иранската војска Ибрахим Золфагари.

Како што забележува Си-Ен-Ен, американските технолошки компании инвестирале во кабли во Ормускиот теснец и Персискиот Залив, но не е јасно како Техеран планира да ги принуди технолошките гиганти да се придржуваат доколку им е забрането да вршат плаќања на Иран поради санкциите на САД.

Неколку големи интерконтинентални подморски кабли минуваат низ Ормускиот теснец, но повеќето од нив се концентрирани во тесна лента по должината на оманската страна од водниот пат, вели Мостафа Ахмед, виш истражувачки соработник во Истражувачкиот центар Хабтур. Сепак, два од овие кабли – Фалкон и Галф Бриџ Интернешнл (GBI) – минуваат низ иранските територијални води.

Според Ахмед, секој напад на ИРГЦ врз каблите би можел да предизвика каскадна „дигитална катастрофа“ низ неколку континенти. Тој истакна дека теснецот е клучен дигитален коридор помеѓу азиските центри за податоци, како што е Сингапур, и некои телекомуникациски центри во Европа. Секакви прекини би можеле да ја забават трговијата и прекуграничните трансакции меѓу Европа и Азија, а прекини на интернет би можеле да се појават во делови од Источна Африка.

Во меѓувреме, војната на САД и Израел против Иран наскоро би можела да продолжи. Според „Аксиос“, во вторник, на 19 мај, американскиот претседател Доналд Трамп ќе разговара за воените опции против Техеран со својот тим за национална безбедност. На платформата за социјални медиуми TruthSocial, тој ги предупреди Иранците дека „часовникот отчукува“ и се закани дека ќе удри „многу посилно од порано“ ако не понудат поповолни услови за мировен договор. Тој, исто така, објави слика од мапа на Блискиот Исток со Иран во центарот и црвени стрелки што покажуваат кон него од соседните земји: Ирак, ОАЕ, Оман, Пакистан и Авганистан.