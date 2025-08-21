Вол Стрит: Индексот СиП 500 паѓа четврти ден

Берзанските индекси СиП 500 (S&P 500) и Насдак (Nasdaq Composite) паднаа во средата, оптоварени од широкиот пад во технолошкиот сектор. Инвеститорите, исто така, се осврнаа на мешаната малопродажба и најновото објавување на записниците од Федералните резерви.

Широкиот пазарен индекс падна за 0,24% и затвори на 6.395,78, додека технолошкиот Насдак изгуби 0,67% и заврши на 21.172,86. Средата го означи четвртиот ден на загуби за S&P 500 и втората негативна сесија за Насдак. Индустрискиот просек Дау Џонс беше исклучок, додавајќи 16,04 поени, или 0,04%, и заврши на 44.938,31.

Инвеститорите продолжија да остваруваат профит од неколку „тешки“ технолошки и компании за полупроводници, поттикнувајќи загриженост за нивните високи проценки и силата на трговијата со вештачка интелигенција на подолг рок. Nvidia ја заврши сесијата малку пониско, додека Advanced Micro Devices и Broadcom изгубија околу 1%. Акциите на Palantir паднаа за околу 1%, а на Intel за околу 7%. Технолошките компании со мега капитализација Apple, Amazon, Alphabet и Meta Platforms исто така паднаа.

„Не е изненадувачки што некои инвеститори остваруваат профит од технолошките акции, кои имаа неверојатно силни добивки – некои се зголемија за повеќе од 80% од нивните најниски нивоа на почетокот на април. Обемот на пазарот е генерално доста мал кон крајот на август, што доведува до поголема нестабилност отколку што би барале фундаменталните показатели“, рече Керол Шлајф, главен пазарен стратег во BMO Private Wealth.

На фронтот на заработката, акциите на Target паднаа за 6% откако трговецот на мало објави уште еден пад на продажбата и објави нов извршен директор кој ќе ја преземе функцијата на 1 февруари. Во меѓувреме, Lowe’s малку порасна откако заработката на трговецот на мало со стоки за домаќинство ги надмина очекувањата.

Записникот од јулскиот состанок на Федералните резерви објавен во среда покажа дека централните банкари изразуваат загриженост за условите на пазарот на трудот и инфлацијата, иако повеќето се согласија дека е премногу рано да се намалат каматните стапки. Во тоа време, креаторите на политиките повторно ја задржаа каматната стапка непроменета, но гувернерите на ФЕД, Кристофер Волер и Мишел Боуман, не се согласија, што беше прв пат двајца службеници за гласање на ФЕД да го сторат тоа од 1993 година.

„Учесниците генерално ги гледаа ризиците за двете страни од двојниот мандат на Комитетот, истакнувајќи го ризикот од зголемување на инфлацијата и ризикот од намалување на вработеноста“, се вели во записникот. Додека „повеќето учесници го оценија ризикот од зголемување на инфлацијата како поголем од двата“, неколкумина го видоа „ризикот од намалување на вработеноста како позначаен ризик“.

Записникот е објавен пред говорот на претседателот на ФЕД, Џером Пауел, во петок, на кој инвеститорите ќе следат индиции за тоа како ќе се движат каматните стапки. Фјучерс договорите на фондовите на ФЕД вклучуваат повеќе од 80% веројатност дека централната банка ќе ги намали каматните стапки на следниот состанок за политиката во септември, според алатката FedWatch на CME.

„Ако јазикот на Пауел е појастребски, тоа би можело дополнително да ги притисне технолошките акции, бидејќи продолжувањето на овие повисоки каматни стапки е генерално неповолно за технолошкиот сектор“, рече Шлајф.