Трамп ги однесе раководителите на најмоќните американски компании во Кина. Еве го списокот

Американскиот претседател Доналд Трамп е придружуван на патувањето во Кина оваа недела од бројни извршни директори на американски компании, од технолошки гиганти до земјоделство и авијација.

Трамп денес пристигна во Пекинг на состанок со претседателот Си Џинпинг, а се очекува двајцата лидери да разговараат за трговијата и вештачката интелигенција, покрај Иран.

Списокот на некои од директорите го објави функционер на Белата куќа, кој не беше овластен да дава јавни изјави и зборуваше под услов да остане анонимен, објави АП.

Елон Маск

Маск, извршниот директор на Тесла и СпејсИкс, го водеше Одделот за владина ефикасност (DOGE) на Трамп до пролетта 2025 година, напуштајќи ја позицијата пред контроверзната привремена агенција да биде укината во ноември. Милијардерот, кој е и сопственик на социјалната мрежа X, се судри со Трамп во вербална војна минатото лето.

Како дел од ќорсокакот, Маск тврдеше, без докази, дека владата крие информации за врските на претседателот со озлогласениот педофил Џефри Епштајн. На крајот рече дека жали за некои од своите објави за Трамп на платформата X.

Маск оттогаш ја префрли својата енергија на Тесла и други компании. Тесла работи во Кина, која Маск ја посети.

Тој, исто така, се соочува со француски обвинители кои бараат кривични обвиненија против него и Платформата X за слики од сексуална злоупотреба на деца, длабоки лаги, дезинформации и соучество во негирањето на злосторствата против човештвото од страна на системот за вештачка интелигенција на платформата, Грок.

Маск, исто така, се соочува со судска постапка против Сем Алтман, извршниот директор на OpenAI. Маск патуваше во Кина со Трамп во Air Force One.

Тим Кук

Кук останува активен додека неговиот мандат како извршен директор на Apple се ближи кон крајот. Извршниот директор минатиот месец објави дека неговото 15-годишно владеење во технолошкиот гигант ќе заврши на 1 септември, кога ќе му ги предаде уздите на Џон Тернус, раководител на хардверското инженерство на Apple. За време на мандатот на Кук, пазарната вредност на Apple порасна за повеќе од 3,6 трилиони долари во ерата на просперитет предизвикана од iPhone.

Кук ќе остане во компанијата како извршен претседател. Зависноста на Apple од странско производство го натера Кук да ја совлада уметноста на политичката дипломатија, особено затоа што Трамп водеше трговски војни со Кина за време на двата негови мандати.

Откако успешно обезбеди исклучоци за iPhone и други производи од царини за време на првиот мандат на Трамп, тој се соочи со уште поголем предизвик за време на сегашната администрација.

Иако Трамп инсистираше Apple да го премести производството на iPhone од Кина во Соединетите Држави, овој пат тој воведе царини за уредот. Но, Кук успеа да ги намали трошоците со преместување на производството на iPhone за американскиот пазар во Индија, а исто така доби и некои исклучоци откако вети дека Apple ќе инвестира 600 милијарди долари во САД за време на вториот мандат на Трамп.

Јенсен Хуанг

Извршниот директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, патува во Пекинг само неколку месеци откако неговата компанија доби условно одобрение да продаде еден од своите моќни чипови со вештачка интелигенција во Кина.

Во јануари, администрацијата на Трамп воведе нови безбедносни барања за продажбата на полупроводници на Nvidia во Кина, но со тоа, ефикасно даде зелено светло за извоз на своите чипови со вештачка интелигенција H200.

Според новите правила од Канцеларијата за индустрија и безбедност на Министерството за трговија, Nvidia мора да обезбеди доволно снабдување во САД, а чиповите H200 мора да поминат независна ревизија пред да бидат извезени во Кина.

Сепак, новите правила го намалуваат прагот за извоз. На Кина нема да ѝ биде дозволено да ги користи чиповите за воени цели и не може да увезува повеќе од 50% од чиповите што се продаваат на американски клиенти. H200 не е најнапредниот производ на Nvidia. Понапредните чипови, наречени Blackwell и претстојниот Rubin, не се опфатени со одобрението за извоз. Хуанг, исто така, патуваше во Кина со Air Force One со Трамп.

Кели Ортберг

Роберт „Кели“ Ортберг, поранешен извршен директор на производителот на воздухопловна опрема Rockwell Collins, е именуван за извршен директор на Boeing во 2024 година.

Тој го посвети своето време на обнова на компанијата, бидејќи Boeing се соочуваше со правни, регулаторни и производствени проблеми и растечки финансиски загуби кога ја презеде компанијата.

Пред една година, Ортберг рече дека не очекува трговската војна на САД со Кина да го попречи финансиското закрепнување на Боинг или да го спречи да ги исполни своите цели за испорака на авиони на кинеските превозници кои одбија да ги примат неговите авиони.

Како одговор на зголемувањето на царините за кинески стоки на 145% од страна на Трамп, Пекинг го зголеми данокот за увоз на американски стоки на 125% во април 2025 година.

Кинеските царини би ја зголемиле цената на патничките авиони што Боинг, најголемиот американски извозник, ги продава за десетици милиони долари повеќе од двојно. Но, Пекинг претставува помала закана за Боинг отколку што беше некогаш, бидејќи компанијата постепено почна да испорачува помалку готови авиони во Кина.

Боинг е во постојани разговори со Кина за можна продажба на голема количина авиони.

Кој друг отиде во Кина со Трамп?

Покрај споменатите, на листата се наоѓаат и:

Лари Финк, Блекрок

Стивен Шварцман, Блекстоун

Брајан Сајкс, Каргил

Џејн Фрејзер, Сити

Џим Андерсон, Кохерент

Х. Лоренс Калп, GE Aerospace

Дејвид Соломон, Голдман Сакс

Џејкоб Тејсен, Илумина

Мајкл Мибах, Мастеркард

Дина Пауел Мекормик, Мета

Санџај Мехротра, Микрон

Кристијано Амон, Квалком

Рајан Мекинерни, Виза