Нов енергетски шок може да загрози 1,3 милиони работни места во Европа

Европската индустрија може да се соочи со губење на дури 1,3 милиони работни места оваа година ако конфликтот меѓу САД и Иран дополнително ги зголеми цените на енергијата, предупреди во среда европската комисарка за социјални права и работни места Роксана Минзату.

Според проценките на Европската комисија, автомобилскиот сектор може да претрпи најголем удар, каде што се изложени на ризик до 600.000 работни места. Особено ранливи се енергетски интензивните индустрии кои работат со години под притисок на високите трошоци за електрична енергија и суровини, пишува Форбс.

„Поради војната на Блискиот Исток, до 1,3 милиони работни места се изложени на ризик, а енергетски интензивните индустрии се изложени на најголем ризик“, рече Минзату за време на прес-конференцијата.

Покрај автомобилската индустрија, значителни загуби би можеле да влијаат на градежниот сектор, металуршката индустрија, хемиското производство и транспортот. Европската комисија проценува дека повеќе од 56.000 работни места би можеле да исчезнат во овие гранки.

Секторите што играат клучна улога во европската зелена транзиција, исто така, би можеле да бидат под притисок. Околу 85.000 работни места се изложени на ризик во проектите за производство на батерии, додека секторот за производство на соларни панели би можел да изгуби речиси 59.000 работни места.

Дополнителни 4.500 работни места би можеле да исчезнат во челичната индустрија, која веќе се соочува со високите трошоци за прилагодување кон климатските цели и преминување кон производство со пониски јаглеродни емисии.

Последиците од зголемувањето на цените на енергијата не би ги почувствувале само компаниите. Европската комисија проценува дека домаќинствата со пониски приходи би можеле да потрошат дополнителни 1,4 проценти од своите приходи за гориво, што дополнително би ги оптоварило потрошувачите во време кога европската економија веќе се соочува со побавен раст и геополитичка неизвесност.

Европскиот производствен сектор вработува околу 30 милиони луѓе, додека услужните дејности обезбедуваат речиси 87 милиони работни места. Затоа новиот енергетски шок, предизвикан од ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток, би можел да има последици далеку над енергетскиот сектор, влијаејќи на конкурентноста на европската индустрија, инвестициите и пазарот на трудот низ целиот континент.